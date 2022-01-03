Тренер молодежной команды получил самую длительную дисквалификацию в истории лиги. Что он сделал?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Чемпионат

Начинается важнейший этап в КХЛ. Нам очень сильно повезет, если к февральской паузе не определятся все участники плей-офф. На «Западе» интриги практически нет, несмотря на небольшой разрыв между минским «Динамо» и «Торпедо». У белорусского клуба календарь гораздо проще, чем у соперника по плей-офф, они последние восемь матчей проводят на своей площадке. Уже можно было бы поздравлять главного тренера Крейга Вудкрофта с решением минимальной задачи, но тут был опубликован состав команды на ближайший выезд, а там всего один вратарь. Вторым будет раздеваться полевой хоккеист, так как у минчан постоянно кто-то болеет. А если что-то произойдет с Рибаром? Нет уверенности, что Павел Варфоломеев нормально его заменит. Но если белорусский клуб пройдет ближайшую трехматчевую выездную серию на своем уровне, то догнать их будет непросто.

У нижегородцев расписание гораздо хуже, да и очный матч между соперниками пройдет в Минске. Плюс команда Дэвида Немировски плохо играет, хотя у них в составе как минимум четыре крутых форварда. «Спартак», а также «Локомотив» вряд ли сильно усложнят себе жизнь, им надо будет готовиться к матчам на вылет.

На «Востоке» может произойти главная сенсация турнира — «Автомобилист» окажется вне восьмерки. Но шансов попасть в плей-офф у них больше, чем у «Торпедо» на «Западе». И «Барыс» с «Нефтехимиком» не самые стабильные команды, умеющие терять очки на ровном месте. Да и подбор игроков в Екатеринбурге гораздо лучше. Формально в борьбу может включиться и «Амур», у них столько же очков, сколько и у «Автомобилиста», хотя на один матч больше. Мы были бы благодарны главному тренеру хабаровчан Михаилу Кравецу, если он заставит свою команду побеждать, ведь тогда февральский отрезок будет сказочным.

Что касается окончательного распределения мест в восьмерке, то в Восточной конференции клубам нет смысла бегать друг от друга, никакой выгоды они не извлекут, пары в любом случае будут непредсказуемыми. На «Западе» точно никому не хочется попадать на «Локомотив». Наверное, все будут бежать от встречи с ярославцами в первом круге.

Проблема

Игра между «Йокеритом» и «Автомобилистом» отменена. Именно так говорится в релизе КХЛ, запомните это. В прошлый раз они применили такое слово, когда сообщали о несыгранном матче между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором», а многие недоглядели и потому удивились решению засчитать техническое поражение уфимскому клубу. Ничего не изменилось. Екатеринбургский клуб не сумел добраться до Хельсинки, так как у них очень много заболевших, заменить хоккеистов основного состава не сумели, в связи с этим окончательное решение КХЛ очевидно — поражение уральской команды.

Но вдруг в сообщении КХЛ появляется сноска о том, что оба клуба не против сыграть в другое время. Стоп-стоп, какое еще другое время? Мало ли на что согласны команды. Знаю, что в Челябинске тоже не слишком радуются двум очкам на ровном месте, они были готовы провести игру против «Салавата Юлаева» в другое время. Но у лиги свои протоколы, своя позиция, и о переносе речи не шло. И ничего не изменилось. Да у уфимцев-то была ситуация хуже, им дома запретили тренироваться. Но у команды Николая Заварухина нет карантина, только несколько человек оказались с положительными пробами. Но был пример с минским «Динамо», которые отправились на игры в этом сезоне в усеченном составе, без тренеров. Они знали, что иначе будет «технарь», и не захотели рисковать. Никакого другого решения, кроме как технического поражения «Автомобилисту», у лиги быть не должно. Иначе будет странно. И не надо учитывать, что поражение может навредить им в борьбе за место в плей-офф. Это вообще КХЛ не касается.

Нервы

В Молодежной хоккейной лиге много эмоциональных тренеров. Чаще всего это проявляется, когда кто-то недоволен арбитрами. Люди забывают одну простую вещь. В МХЛ и не может быть судей экстра-класса, как в КХЛ. Или таких опытных ребят, как в ВХЛ. В молодежке свои первые шаги делают не только хоккеисты, но и арбитры. Да, рефери в МХЛ могут ошибаться и делают это. Иногда они «плывут», иногда пропускают очевидные нарушения. Но, как и в КХЛ, за ними постоянный контроль, а самые слабые отсеиваются и не поднимаются на другую ступень. Когда объясняешь это тренерам, то они понимают, но в пылу борьбы непременно забывают про эти правила.

Дмитрий Крамаренко из «Сахалинских Акул» после игры с «Крыльями Советов» был так расстроен поражением, что подошел к судейской, сильно пнул дверь и нецензурно выругался в адрес Александра Черенкова и Ильи Новгородцева. За это в МХЛ выписали довольно удивительную дисквалификацию. Крамаренко наказан на 35 дней, а не на определенное количество матчей. Больше месяца ему запрещено появляться на скамейке запасных во время игр, на свое рабочее место он может вернуться только 4 февраля.

Это самая длительная дисквалификация за все время в МХЛ. Иногда кого-нибудь удаляли, затем выписывали один — три матча дисквалификации, но наказание на месяц не получал никто. Это наказание именно для тренеров. Южносахалинский коллектив давно выбыл из борьбы за место в плей-офф, хотя и провел несколько удачных игр в этом сезоне, так что вряд ли пострадает в спортивном смысле. Дисквалификация должна больше напугать других тренеров, которые забывают, что в их лиге арбитры как раз имеют право на ошибку.