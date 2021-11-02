Куда отправятся Шипачев и Войнов?

Вадим Шипачев — лучший бомбардир и главная звезда КХЛ. Иногда кажется, что рядом с ним можно поставить парней из ВХЛ-Б и они будут стабильно забивать. Конечно, это не совсем так, но от Шипачева в московском «Динамо» зависит очень многое. И на старте нынешнего сезона он действительно феерил. В последнее время его игра, как и всей команды, пошла на спад. Но могли ли вы предположить, что Шипачевым и еще несколькими лидерами «Динамо» будет торговать?

Виной всему — серьезные долги «Динамо», которые тянутся еще с прошлого сезона. В клуб недавно вернулся менеджер Андрей Сафронов, с которым «Динамо» выигрывало два Кубка Гагарина в сезонах — 2011/12 и 2012/13. Обмен Шипачева с годовой зарплатой в 95 миллионов рублей, а также Вячеслава Войнова (70), Станислава Галиева (50), Андрея Педана (45) и Ивана Бочарова (35) — во многом его инициатива. Так клуб сможет значительно сэкономить.

Шипачев вообще может разорить бюджет клуба — он уже выбил бонус в 19 миллионов за 20 набранных очков. А ведь у него в контракте прописаны еще и дополнительные 90 миллионов за попадание в тройку лучших бомбардиров. Вопросы только к клубу, который подписывал такой контракт со звездой, — вряд ли можно было рассчитывать, что Шипачев будет набирать мало очков.

Вадим Шипачев. Фото ХК «Динамо» Москва

Ситуация с Шипачевым и Войновым осложняется тем, что у игроков прописаны пункты о запрете на обмен без их согласия. Хоккеисты могут не принять предложение о переходе и останутся в «Динамо». Как тогда будет выкручиваться клуб, у которого в бюджете нет средств на выполнение условий контрактов игроков?

По нашей информации, главный претендент на двух суперзвезд лиги — казанский «Ак Барс». У клуба достаточно средств под потолком зарплат (около 150 миллионов), и этого хватит, чтобы заплатить за шесть оставшихся месяцев сезона и Войнову, и Шипачеву. Мелькают слухи и о том, что Галиев хочет вернуться в Казань, где отыграл последние четыре сезона, но сторона игрока уверяет, что руководство «Динамо» пока не сообщало о планах расстаться со Станиславом.

Вячеслав Войнов. Фото ХК «Динамо» Москва

Генеральный директор московского клуба Михаил Тюркин в интервью РИА Новости опроверг расставание с Шипачевым: «Все обязательства по контрактам выполняются в полной мере. Никакой речи об обмене и разрыве отношений с Вадимом не идет». Но это обычная практика — руководители предпочитают тишину в таких делах.

При всех проблемах будущему «Динамо» ничто не угрожает. Продолжат карьеру в команде главное открытие сезона Дмитрий Рашевский, защитники Андрей Миронов и Егор Зайцев, «вечный динамовец» Александр Еременко, останутся и легионеры. Вот только о чемпионских амбициях стоит позабыть. Хотя можно ли было бы рассчитывать на кубок с Шипачевым и Войновым? Далеко не факт, учитывая не самый сбалансированный состав «Динамо».