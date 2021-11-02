Обзор дня Алексея Шевченко.

Решение

Если Виталий Кравцов договорился с «Рейнджерс» о том, что проведет сезон в КХЛ, сразу возникает вопрос, а где же те «12 команд НХЛ», которые были живо «заинтересованы в приобретении нападающего»? Об этом говорил представитель хоккеиста, к которому он ушел. Видимо, под обещание, что тот изменит карьеру Виталия. Куда делись менеджеры, разрывавшие телефон? Поняли, что не смогут конкурировать с челябинским клубом, и слились? Или их просто не было? На самом деле, после начала конфликта только пару раз был слабый интерес к ситуации со стороны одной-двух команд, но до обсуждения возможной компенсации даже дело не доходило. Видимо, спрашивали, с какой цены начинаются ставки в торгах, и быстро прекращали общение.

К сожалению, бэкграунд Кравцова не самый лучший. Он не стал своим в НХЛ, не разрывал АХЛ, зато постоянно конфликтовал с руководством клуба. Из козырей — девятый выбор на драфте. Возвращение в КХЛ — нормальный вариант. Но если Кравцов до сих пор не планирует что-то показать в НХЛ, если же он до сих пор грезит той лигой, то принимает очень плохое решение. Виталий ведь ставит перед собой непосильную задачу. Он должен провести нынешний сезон не просто здорово, а на невероятном уровне, чтобы его захотели позвать обратно. Следующим летом Кравцов становится ограниченно свободным агентом, «Рейнджерс» будет торговать им с дисконтом, но сейчас права на форварда могут стать лишь дополнением к какой-нибудь сделке. Может быть, Кравцов виртуально окажется в каком-нибудь «Эдмонтоне» или «Торонто», «Вашингтоне» или «Бостоне», где шансов не будет. Стать ценным лотом, начав играть турнир в ноябре, будет очень сложно. Это возможно лишь в случае, если Виталий выберет клуб, где будет безусловным игроком топ-3. Ни «Трактор», ни любой другой претендент на Кубок Гагарина не подойдет.

Матч

Но ведь никто и не ожидал, что игра «Ак Барс» — «Авангард» будет такой, от которой не оторваться. Бывают матчи, когда сидишь и улыбаешься от удовольствия, жалеешь, что проходит каждая из 60 минут, а во время перерыва недовольно ерзаешь и ждешь, когда же команды снова выйдут на лед. Оба клуба подошли к вечеру понедельника не в лучшем состоянии. Дмитрий Квартальнов получил 0:5 в Челябинске и ожидаемо сосредоточился на том, чтобы у соперника возникало как можно меньше моментов.

«Авангард» весь сезон играет так, словно правила изменились и очки дают за беготню. Смотреть этот матч было очень тяжело, практически невозможно. И ведь уверен, что в ОАЭ клубы будут действовать так же, а подобные игры — довольно специфическая реклама КХЛ. Такой хоккей совсем не радует, уж лучше отправить в Дубай «Металлург» с «Салаватом Юлаевым», да даже «Сочи» против «Автомобилиста» выглядели бы интереснее.

Ничего нового в Казани мы не увидели. У Боба Хартли некому забивать. Арсения Грицюка он оставил в запасе, Егора Сердюка выпускать не захотел, Владимир Брюквин поник, а Никита Сошников никак не может прийти в себя. Есть еще Николай Прохоркин, но то, что у него не пойдет в «Авангарде», было понятно сразу после обмена. Этот нападающий не любит такую обстановку, что сейчас в клубе, он никогда не раскроется, если отношения с тренером настолько прохладные, как с Хартли. И «Ак Барс» недалеко ушел. Большой вопрос, нравится ли подобный хоккей менеджерам «Ак Барса». Пусть Дмитрий Квартальнов хоть ежеминутно говорит про усиление. Но где гарантия, что новые хоккеисты не превратятся в таких же солдатиков, как сейчас? Матч «Ак Барс» — «Авангард» не останется в нашей памяти, про такой хоккей лучше забыть.

Контракт

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов продлил контракт с клубом до 2025 года. Задрафтованный во втором раунде «Баффало», хоккеист сделал свой выбор, и за это решение его можно только похвалить. Многие хоккеисты начинают осознавать, что в НХЛ нужно отправляться не только с девизом «моя мечта играть в НХЛ, я готов на всё ради этого». Это все хорошо до момента, пока не пересек пограничный контроль. Как только оказываешься в зоне прилета, никого желания и эмоции не интересуют — ты должен показывать хоккей хорошего уровня, и спрашивать будут только за это.

К сожалению, таких разумных, как Прохор, мало. Я смотрю АХЛ, там собрались все, кто «уехал за мечтой». Полтапов — очень техничный и умный хоккеист, с отличными руками, при этом он умеет принимать на льду невероятные решения. Но в «Баффало» его взяли на основании того, что он показывал в молодежной лиге, а делать какие-то серьезные выводы по игре в МХЛ ни в коем случае нельзя. На взрослом уровне хоккеист стал играть только с этого сезона. В Высшей лиге Полтапов смотрится неплохо. Дело даже не в 6 (3+3) очках в девяти матчах. Прохор там смотрится своим, он показывает, что способен перейти на следующую ступень развития карьеры. При этом в КХЛ такого блеска нет. Да, он играет в специфическом клубе, да и игровое время его не самое идеальное — не больше семи минут. Но и Прохору еще 18 лет. Ехать с нынешним багажом за океан — сломать себе карьеру. Мы видим, что Полтапов парень с головой и он сделал правильный выбор. ЦСКА тоже сработали прекрасно, убедив молодого хоккеиста не торопиться. Через три года уже оценим — готов ли Прохор.