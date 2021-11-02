«Динамо» хочет обменять Шипачева. Он лучший бомбардир КХЛ с отрывом в 8 очков

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» рассматривает вариант обмен нападающего Вадима Шипачева.

В клубе недовольны игрой форварда в этом сезоне. При этом проблемой для трейда может стать большой контракт хоккеиста.

Шипачев лучший бомбардир КХЛ с отрывом в 8 очков от второго места. В 24 матчах он набрал 36 (13+23) очков.

Напомним, что по условиям трехлетнего соглашения базовая зарплата Шипачева составляет 95 миллионов рублей за каждый сезон, также хоккеист получит 19 миллионов рублей в качестве бонуса, если наберет в регулярном чемпионате 20 очков (уже сделал в этой регулярке).

По нашей информации, Шипачев может заработать еще один бонус в случае попадания в топ-3 лучших бомбардиров регулярки в каждом из трех сезонов — он составит 90 миллионов рублей.