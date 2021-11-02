«Динамо» может обменять Войнова и Педана

Как стало известно «СЭ», «Динамо» рассматривает возможность обмена сразу нескольких лидеров команды.

Помимо форварда Вадима Шипачева, о потенциальном трейде которого мы сообщали ранее, бело-голубые могут выставить на трансфер защитников Вячеслава Войнова и Андрея Педана. Напомним, что зарплата Войнова — 70 миллионов рублей в год, Педана — 45 миллионов.

В нынешнем сезоне 31-летний Войнов провел 22 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (3+17) очков. На счету 28-летнего Подана — 8 (2+6) баллов в 20 встречах.