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«Динамо» может обменять Войнова и Педана

12:50
Вячеслав Войнов. Фото ХК «Динамо» Москва
Вячеслав Войнов. Фото ХК «Динамо» Москва
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Как стало известно «СЭ», «Динамо» рассматривает возможность обмена сразу нескольких лидеров команды.

Помимо форварда Вадима Шипачева, о потенциальном трейде которого мы сообщали ранее, бело-голубые могут выставить на трансфер защитников Вячеслава Войнова и Андрея Педана. Напомним, что зарплата Войнова — 70 миллионов рублей в год, Педана — 45 миллионов.

В нынешнем сезоне 31-летний Войнов провел 22 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (3+17) очков. На счету 28-летнего Подана — 8 (2+6) баллов в 20 встречах.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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