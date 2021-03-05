Знарок обречен? ЦСКА побеждает «Спартак» с большим запасом

Красно-белые горят в серии 0-2. В ответных матчах нужно чем-то удивить действующих чемпионов.

КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд. Второй матч

ЦСКА — «Спартак» (Москва) — 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Голы: Локтионов — 1 (бол., Робинсон, Лайпсик), 22:33 — 1:0. Вишневский — 1 (бол., Лехтеря, Широков), 36:25 — 1:1. Дальбек — 1 (Телегин, Светлаков), 38:11 — 2:1. Шалунов — 2 (Окулов, Мамин), 43:48 — 3:1. Лайпсик — 1 (Попов), 50:01 — 4:1. Мамин — 1 (Сергеев, Шалунов), 59:32 — 5:1.

Вратари: Юханссон — Гудачек.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 25 (6+13+6) — 18 (3+7+8).

Судьи: Кулаков, Юдаков.

5 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 5188 зрителей.

Счет в серии: 2-0.

У «Спартака» почти не было моментов

Когда уже на 12-й секунде матча Павел Карнаухов доработал на вражеском пятачке, пробил Юлиуса Гудачека и заставил взорваться от восторга армейских болельщиков, то в голову пришел недавний сеанс самовнушения от Олега Знарка. На пресс-конференции после первого матча тренер выглядел бодро и нашел повод для оптимизма в том, что «Спартак» в основное время сыграл с лучшей командой лиги на равных. Красно-белые сделали очень многое, отзеркалив превосходящего в классе соперника и не дав ему развернуться.

Но беда всех маленьких клубов остается постоянной величиной в матчах против фаворита — им сложно выдержать правильный баланс между обороной и атакой.

Отсюда минимум опасных моментов у чужих ворот и робкая надежда на удачу.

В четверг звание героев дня в Балашихе отхватили два видеотренера «Авангарда». С их подачи оказались успешным два «челленджа» от Боба Хартли, которые привели к отмене голов «Автомобилиста». В «Спартаке» люди, отвечающие за этот важный компонент, тоже не подкачали и оперативно донесли нужную информацию до скамейки. Вне игры у армейцев при входе в зону было очевидным. Шайбу у Карнаухова отобрали.

Знарок установил рекорд, обойдя по количеству матчей в Кубке Гагарина в роли главного тренера Зинэтулу Билялетдинова. От внушительной цифры «118» ему, не сомневаюсь, было ни горячо, ни холодно. На льду для его команды дела складывались не очень, если принимать во внимание действия в атаке. Любой намек на опасный момент воспринимался почти как праздник. Пара интересных подходов к чужим воротам за период — слишком мало, чтобы заставить ЦСКА нервничать. У Максима Цыплакова шанс забить все-таки был, но в такой ситуации сумеет отправить шайбу в сетку не каждая звезда НХЛ.

Примитивный хоккей — самый эффективный

Вживую игра, тем не менее, смотрелась почти на «отлично». Приличные скорости, кубковая самоотдача, вибрирующие от столкновений борта и потрясающая атмосфера на трибунах, где обожание переплеталось с ненавистью. Мой бывший коллега по «СЭ» Игорь Еронко наверняка бы порадовался, глядя на то, что хоккеисты обеих команд искали возможность для поперечного паса, а не бросали при первой возможности. Гуру продвинутой статистики, вооружившись цифрами, убедительно доказывают значение средних и коротких передач под бросок в чужой зоне. Разумеется, это не относится к пальбе от синей линии.

Об атаках сходу с численным преимуществом в формате «два в одного» и даже «три в два» остается лишь мечтать. Раскрываться какая-то команда начнет только в том случае, если будет уступать в счете и полетит отыгрываться.

Руководят «Спартаком» и ЦСКА специалисты, следящие за модными тенденциями. При обороне игроки обеих команд максимально надежно перекрывали пространство у собственных ворот, выжимая соперников к бортам и не давая свободы им даже там. Что, спрашивается, делать в таких ситуациях?

На маленьких площадках для этого есть универсальное средство — закрывать вратаря и бросать в касание издалека. Авось и зайдет. Капитан красно-белых Анатолий Никонцев не использовал отличный шанс открыть счет и вскоре вместо него это сделал армеец Андрей Локтионов, сработавший на пятачке перед носом Гудачека по описанному выше методу.

«Спартак» снова смотрелся ничем не хуже соперника. Но если номинальные гости выжимали из себя максимум, то армейцы обладали видимым ресурсом для того, чтобы еще прибивать. С этим выводом можно спорить. Вот только концовка второго периода его подтвердила лучше некуда. Стоило защитнику Дмитрию Вишневскому сравнять счет в большинстве, как ЦСКА снова забил.

Если не бросать, то и голов никогда не будет. Простые решения тоже могут быть эффективными, если сложные схемы не работают. Уверен, что банальный вариант «дальний бросок с одновременно перекрытым обзором голкиперу» — самый ходовой и успешный прием в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Обвинять тех, кто его использует очень часто, глупо. Это реальность, от которой при тактической грамотности команд КХЛ, никуда не деться.

Пессимистичная концовка второго периода прибила «Спартак» психологически. Выкладываться на 100 процентов в каждой смене, рубиться в единоборствах как в последний раз и все равно пропускать — с этим тяжело справиться. Роскошная атака второго звена армейцев, которая завершилась добиванием со стороны Максима Шалунова, стала для красно-белых досрочным финишем. С одним голом за шесть с половиной периодов в плей-офф надеяться не на что. Пока все идет к тому, что серия надолго не затянется.