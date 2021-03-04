Война за юниоров. СКА и «Авангард» теперь делят не звезд, а будущее

Жесткий потолок зарплат заставил топ-клубы изменить стратегию.

Пару лет назад КХЛ была похожа на компьютерную игру, в которой менеджеры топ-клубов при первом же ее запуске получали чит-коды, накручивали себе кучу денег и сразу же скупали все желаемых персонажей. Хочешь — с жиру выписываешь контракты на 200-300 миллионов ветеранам типа Дацюка и платишь одному игроку бюджет условного «Адмирала». Хочешь — забираешь у середняка ведущую тройку за компенсацию в полмиллиарда. Ограничивать олигархов в своих хотелках еще не так давно могли только другие олигархи, привыкшие получать желаемое по щелчку пальцев. Трать сколько можешь и соревнуйся с иными сильными мира сего — именно по такому принципу работали клубы, за которыми стоят госкорпорации.

Топовые клубы всегда забирали талантов со всей страны

Введенный в КХЛ жесткий потолок, несмотря на свое несовершенство, изменил диспозицию во второй лиге мира и научил менеджеров считать деньги. Если раньше можно было набирать людей на два-три состава, переплачивать игрокам нижних звеньев и расстреливать ограниченно свободных агентов из деньгомета, то сейчас приходится по несколько раз обдумывать свои решения и считать каждую копейку.

Только гонку вооружений гранды не свернули. Она продолжает идти, но лимит в возможностях пользоваться средствами привел к ее неожиданной трансформации. Воевать за каждого сильного игрока в КХЛ теперь бессмысленно — не хватит денег (не физически, а по регламенту). Зато регламент, по которому зарплаты хоккеистов в возрасте 21 года и младше не считаются под потолком, и риск стратегии переманивания чужих звезд, которые, получив огромный контракт, могут оказаться игроками средней руки, создали новую гонку — за юниоров.

Практически у всех клубов КХЛ есть свои школы, но некоторые из них могут вообще формально иметь опосредованное отношение к основной команде и финансироваться из госбюджета. Например, тот же генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский уже который год бьется в попытках забрать местную ДЮСШ в структуру клуба. Права на ее выпускников новосибирцы получают, но управлять ей фактически не могут. О какой долгосрочной стратегии может идти речь, когда ты можешь лишь косвенно влиять на процессы, которые происходят в твоем хоккейном инкубаторе?

Куда проще тем, кто полностью его контролирует. Например, школы ЦСКА или «Динамо» по разным возрастам традиционно собирают мощнейшие составы, приглашая лучших юниоров как из других московских команд, так и из регионов. Однако активнее всех с молодежью уже который год работает «Локомотив». После создания клубного интерната и подъема местной школы ярославцы уже в течение десяти лет стараются формировать костяк команды КХЛ за счет доморощенных хоккеистов. При этом железнодорожники активно забирали талантливых пацанов со всей страны. Мало кто помнит, но Егор Коршков в свое время переехал в Ярославль из Астаны, Александр Полунин — из Москвы, Григорий Денисенко — из Тюмени, Артур Каюмов — из Бугульмы, а Рушан Рафиков — из Саратова. И ставку в «Локомотиве» делают не исключительно на коренных ярославцев, а именно на тех, кто с детских лет варился в клубной системе.

Не менее активно наполняет клубную академию иногородними хоккеистами «Ак Барс», который активно исследует Поволжье — больше всех от рук «барсов» страдают Тольятти и Самара. Чуть менее пассивно воюет за юниоров «Магнитка», в которую в основном едут пацаны из Тюмени, Сургута и соседнего Орска. Казалось бы, кочевание проспектов из города в город — обыденный процесс, который зачастую оставался в тени. Но тут на авансцене появился СКА с обновленной стратегией и в одночасье перераспределил потоки юниоров.

В КХЛ армейцы всегда пытались собирать максимально звездный состав. Многие игроки, вроде Панарина или Гусева, вышли в Петербурге на новый уровень, но клуб никогда не ставил задачу выигрывать когда-то потом — ради чемпионства «здесь и сейчас» ростер постоянно раздувался. И потому даже удивительно, что именно СКА одним из первых осознал новые постпотолочные реалии и понял, что талантливые хоккеисты до 21 года — это возможность тратить больше на готовых игроков.

Как СКА забирал сильнейших юниоров

Точка отсчета — лето 2018 года, когда в СКА из загибающейся «Югры» переехали Иван Морозов и Кирилл Марченко. При этом еще раньше, в конце 2017-го, путь из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург проложил их одногодка Данила Галенюк, а из «Витязя» питерцы вытащили Василия Подколзина, который чуть позже разнесет Мемориал Глинки и станет первым «русским Макдэвидом». С тех пор за два с половиной сезона система питерского клуба разжирела на таланты настолько, что ей могла бы позавидовать добрая часть энхаэловских клубов.

Прямо сейчас в системе СКА играют:

2000 год рождения — Данила Галенюк, Иван Морозов, Кирилл Марченко

2001 г.р. — Василий Подколзин, Максим Грошев

2002 г.р. — Ярослав Аскаров, Кирилл Кирсанов, Марат Хуснутдинов

2003 г.р. — Арсений Коромыслов (защитник, кандидат на место в первом-втором раунде драфта НХЛ-2022, уже дебютировал за основу СКА), Никита Чибриков (нападающий, кандидат на место в топ-20 драфта НХЛ-2021, уже набирал очки в основе СКА и вызывался во взрослую сборную)

2004 г.р. — Сергей Иванов (лучший вратарь своего возраста, самый перспективный молодой российский голкипер после Аскарова), Матвей Мичков (главная звезда юниорского хоккея в России, в 16 лет бьет рекорды результативности в МХЛ для игроков такого возраста, фаворит драфта НХЛ-2023)

И это только сильнейшие проспекты. Еще можно назвать минимум с десяток фамилий совсем не последних талантов из системы СКА — игравший на последнем МЧМ Спиридонов, кандидаты в сборную России на ближайший ЮЧМ Иванцов и Лазутин, а также еще множество хоккеистов с потенциалом заиграть на добротном уровне в КХЛ.

При этом все элитные юниоры армейцев родились не в Санкт-Петербурге. Аскаров перебрался в Питер еще в 2015 году, но в школу «Бульдоги», а вот в СКА — как раз в том же 2018-м. До прошлого лета армейцы, как и другие клубы, свозили к себе потенциальных сборников, но все было относительно мирно, а совершали набеги армейцы в основном на школы, которые не входили в вертикаль клубов КХЛ. Постоянные переходы юниоров из «Витязя» (Подколзин, Кирсанов, Хуснутдинов) уже никого не удивляли из-за очевидной аффилированности подольского клуба с армейцами. Но тут в СКА переехали заблиставшие на юношеской Олимпиаде Иванов с Мичковым, а в качестве пострадавших оказались не середняки типа «Северстали» и «Сибири», а «Магнитка» и «Локомотив», которые не смогли удержать топ-проспектов и получили взамен лишь грошовую компенсацию в размере 400 тысяч рублей за каждого из игроков.

«А вангард» забрал нового Овечкина

Казалось бы, СКА уже не первый год занимается агрессивным привлечением талантливых юниоров в систему с самой современной инфраструктурой. В Петербурге есть роскошная база «Хоккейный город», напичканная по последнему слову техники, и куча узкопрофильных тренеров, которые готовы возиться с юниорами в любое время дня и суток. Да и стоит ли отказываться от предложения питерцев, когда после переезда в СКА моментально сокращается путь в сборную?

Вроде давно пора было смириться и принять это как данность. Если уж Магнитогорск и Ярославль вынуждены сложить лапки, глядя как газовый суперклуб при свете дня через парадную дверь уводит у тебя лучшую молодежь, то что говорить о простых смертных? Относительно спокойным за своих юниоров может быть разве что ЦСКА, воевать с которым слишком опасно даже для Питера.

Однако неожиданно вызов СКА бросил «Авангард». С приходом к власти Александра Крылова омичи не только стали взрывать соцсети, но и качественно пересмотрели клубную вертикаль, в основу которой легла академия, открытая прошлой осенью в Омске. По интерьерам и роскоши омская база может и уступает питерскому проекту, но по уровню специалистов и условиям точно не хуже, а в некоторых моментах и вовсе превосходит детище армейцев. Именно с полноценным запуском нового конвейера босс «Авангарда» Александр Крылов заявил о том, что к 2023 году в основе «ястребов» должны играть как минимум 13 воспитанников. При этом уже спустя несколько дней ассистент генерального менеджера Игорь Еронко сделал ремарку, что под воспитанниками они подразумевают не коренных омичей, а тех, кто «хотя бы прошел через команду МХЛ».

Еще недавно сферы интересов СКА и «Авангарда» не пересекались. Если первые просто забирали все, что блестит на серьезном уровне, то вторые преимущественно дербанили школы соседей из Новосибирска и собирали всех талантов из азиатской части России. Так еще до золотого турнира Лозанне в «Авангард» вместе с тренером переехали воспитанники «Сибири» Вячеслав Малов и Михаил Гуляев (претендент на первый раунд драфта 2023 года), а чуть позднее Новосибирск на Омск сменил один самых талантливых нападающих страны 2006 года рождения Данила Сысоев. И это лишь те, кто на поверхности. Ястребы собирают вундеркиндов не менее агрессивно, чем армейцы, но благодаря грамотному и заблаговременному скаутингу делают это не так заметно, подписывая их еще до попадания в сборную U16.

И вряд ли до недавнего времени СКА волновали телодвижения в омской академии — исключительных талантов уровня Мичкова за Уралом нет и пока не предвидится. Однако внезапно на подписание нового русского Next One омичи ответили трансфером воспитанника дочернего для СКА «Витязя» Ивана Мирошниченко, которого хотели видеть и в Питере.

На турнире в Лозанне Мирошниченко в звене с Мичковым уничтожал одного соперника за другим и сразу же стал одним из претендентов на первый номер драфта НХЛ-2022 (правда, на драфт два лидеры юниорки выходят в разное время). И если Матвей — это типичный отечественный вингер с потрясающей техникой и катанием, то Иван — скорее двойник Александра Овечкина, который уже сейчас выглядит физически сильнее 90% своих сверстников и обладает зубодробительным броском. Забавно, что, как и Овечкина, некоторые называют Мирошниченко переписанным.

В самый разгар СИБИРСКОГО дерби ?, в МЕНЬШИНСТВЕ — нападающий «Омских Ястребов» Иван Мирошниченко не мог выбрать более подходящий момент, чтобы забросить первую шайбу в МХЛ #ЛигаСильных? pic.twitter.com/lexv06YfZ9 — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) January 20, 2021

Оставив капитана сборной U17 на родине, Крылов действительно сделал серьезную заявку на звание суперклуба. Еще прошлой зимой Мирошниченко даже не рассматривал вариант остаться в России и готовился к отъезду в Северную Америку. Менеджеры СКА всеми силами пытались заманить «нового Овечкина» в свою систему. Агент Ивана Марк Гандлер планировал провести своего клиента по пути Андрея Свечникова и вывести его на драфт транзитом через американскую USHL и канадскую CHL. Причем начинать свою заокеанскую карьеру 16-летний хоккеист должен был в том же клубе, что и звезда «Каролины».

Не хотел играть в МХЛ уроженец Уссурийска, даже когда остальные российские тинейджеры на время пандемии вернулись на родину. Но зимой Мирошниченко не дали американскую визу, и стальная решимость уехать за океан расплылась вдруг киселем. Только в итоге Иван выбрал не Петербург, а Омск.

Формально боссы СКА и «Авангарда» плывут по одному идеологическому течению и, следуя политике партии, выполняют великую миссию — остановить утечку талантов в Северную Америку. Впрочем, лодки у них все же разные и каждому из них хочется плыть чуть впереди. Еще несколько лет назад Александр Крылов и Роман Ротенберг сидели в одной VIP-ложе и болели за СКА Вячеслава Быкова, который вытащил серию с 0:3 у ЦСКА, но сейчас между двумя ставленниками Газпрома началась холодная война.

По слухам, их отношения стали натянутыми еще два года назад, когда Крылов заблокировал трансфер в Петербург Ильи Михеева и перешел дорогу первому человеку российского хоккея. Вот и сейчас Ротенберг оказался недоволен тем, что Мирошниченко выбрал Омск и, по информации сразу нескольких источников, мог заблокировать «Авангарду» трансфер, но не стал этого делать.

Интересно и другое — не так давно Подольск на Омск сменил не только Мирошниченко, но и одни из самых талантливых нападающих страны по 2005 году рождения Тимур Муханов и Егор Ядыкин. Пришел ли конец монополии питерцев на юниоров «Витязя»? Скорее да, чем нет. И похоже, что СКА после нескольких мощных трансферов «Авангарда» выведет войну за вундеркиндов на новый уровень. Наверняка армейская империя уже готовится нанести ответный удар.