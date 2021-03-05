«Локомотив» уничтожил финнов. Они ответили грязными провокациями и драками

Ярославцы разгромили «Йокерит», в Уфе дошло до овертайма — «Салават» сравнял счет в серии с «Трактором»

КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд. Вторые матчи

Западная конференция

«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: Петерссон — 1 (Охтамаа, Ткачев), 15:22 — 1:0. Петерссон — 2 (Ткачев, Рафиков), 33:15 — 2:0. Ткачев — 1 (Коршков), 40:59 — 3:0. Ткачев — 2 (Петерссон, Коршков), 46:48 — 4:0. Пулккинен — 1 (Каюмов), 50:07 — 5:0.

Вратари: Паскуале — Линдбек.

Штраф: 17 — 61.

Броски: 34 (7+9+18) — 23 (8+8+7).

Судьи: Р. Гофман, Франо.

5 марта. Ярославль. «Арена-2000». 3065 зрителей.

Счет в серии: 2-0.

В первом матче серии «Локомотив» спокойно обыграл «Йокерит» (1:0) благодаря грамотной игре в обороне, и от второй игры никто не ожидал большего. Впрочем, до третьего периода в Ярославле было мало интересного — хозяева уверенно вели со счетом 2:0 и вели дело ко второй победе в серии. Но сначала феерию устроил капитан ярославцев Владимир Ткачев, который набрал сегодня 4 (2+2) очка.

При счете 0:5 у финнов не выдержали нервы. Сначала Артур Каюмов схлестнулся с Виктором Левом и одержал победу в бою.

В следующем бою силы соперников были неравны: великан Марко Анттила (202 см) быстро завалил Никиту Черепанова и провел несколько ударов по уже упавшему оппоненту.

Задирать ярославцев гости продолжили до последних секунд. Йоэнсуу долго гонялся за Баранцевым, который всячески избегал конфликта, пытались задеть и Петерссона. В итоге «Йокерит» лишь набрал кучу штрафных минут, а поведение команды наверняка будет дополнительно рассмотрено лигой — грязи в действиях «джокеров» было предостаточно.

Восточная конференция

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Кравцов — 2 (бол., Пилут, Гика), 11:52 — 0:1. Хартикайнен — 1 (бол., Кадейкин), 28:50 — 1:1. Картаев — 2 (Башкиров), 32:33 — 2:1. Бэйлен — 1 (Гика, Кравцов), 56:50 — 2:2. Хартикайнен — 2 (Ларсен, Гранлунд), 73:21 — 3:2.

Вратари: Метсола — Федотов.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 34 (8+15+5+6) — 32 (6+5+13+8).

Судьи: Наумов, Соин.

5 марта. Уфа. «Уфа-Арена». 7153 зрителя.

Счет в серии: 1-1.

Самый упорный матч игрового дня состоялся в Уфе. «Салават Юлаев», уступивший дома «Трактору» в первом матче, с самого начала игры пошел в атаку. Но в первом периоде отличились лишь гости: свою вторую шайбу в двух матчах этого плей-офф забил Виталий Кравцов. Уфимцы отыгрались и вышли вперед во втором периоде, и казалось, что ничто не помешает их победе. Но в конце основного времени защитник Ник Бэйлен приехал на пятак и сравнял счет.

Фаворита в этой серии определить сложно, но любой нейтральный зритель наверняка хочет, чтобы это противостояние затянулось подольше. При 0-2 «Салавату» было бы тяжело вернуться в серию, и уфимцы чуть облегчили себе задачу, забив в овертайме. Победу принес лидер команды Теему Хартикайнен.

Более упорную серию вообще трудно представить. Защитник «Салавата» Науменков после матча обвинил Ильина в приукрашивании эпизода с удалением: «Думал, он хоккеист другого плана». А вратарь «Трактора» Федотов признался, что был бы рад отправить уфимцев в отпуск пораньше. Ждем семиматчевую битву!