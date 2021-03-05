«Локомотив» уничтожил финнов. Они ответили грязными провокациями и драками
КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд. Вторые матчи
Западная конференция
«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Голы: Петерссон — 1 (Охтамаа, Ткачев), 15:22 — 1:0. Петерссон — 2 (Ткачев, Рафиков), 33:15 — 2:0. Ткачев — 1 (Коршков), 40:59 — 3:0. Ткачев — 2 (Петерссон, Коршков), 46:48 — 4:0. Пулккинен — 1 (Каюмов), 50:07 — 5:0.
Вратари: Паскуале — Линдбек.
Штраф: 17 — 61.
Броски: 34 (7+9+18) — 23 (8+8+7).
Судьи: Р. Гофман, Франо.
5 марта. Ярославль. «Арена-2000». 3065 зрителей.
Счет в серии: 2-0.
В первом матче серии «Локомотив» спокойно обыграл «Йокерит» (1:0) благодаря грамотной игре в обороне, и от второй игры никто не ожидал большего. Впрочем, до третьего периода в Ярославле было мало интересного — хозяева уверенно вели со счетом 2:0 и вели дело ко второй победе в серии. Но сначала феерию устроил капитан ярославцев Владимир Ткачев, который набрал сегодня 4 (2+2) очка.
4 очка Владимира Ткачёва (2+2)!#КубокГагарина pic.twitter.com/OCxLkDijU8— КХЛ (@khl) March 5, 2021
При счете 0:5 у финнов не выдержали нервы. Сначала Артур Каюмов схлестнулся с Виктором Левом и одержал победу в бою.
В следующем бою силы соперников были неравны: великан Марко Анттила (202 см) быстро завалил Никиту Черепанова и провел несколько ударов по уже упавшему оппоненту.
Драться с Марко Анттилой — так себе занятие.#КубокГагарина pic.twitter.com/8o7pUVnVDS— КХЛ (@khl) March 5, 2021
Задирать ярославцев гости продолжили до последних секунд. Йоэнсуу долго гонялся за Баранцевым, который всячески избегал конфликта, пытались задеть и Петерссона. В итоге «Йокерит» лишь набрал кучу штрафных минут, а поведение команды наверняка будет дополнительно рассмотрено лигой — грязи в действиях «джокеров» было предостаточно.
Восточная конференция
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Кравцов — 2 (бол., Пилут, Гика), 11:52 — 0:1. Хартикайнен — 1 (бол., Кадейкин), 28:50 — 1:1. Картаев — 2 (Башкиров), 32:33 — 2:1. Бэйлен — 1 (Гика, Кравцов), 56:50 — 2:2. Хартикайнен — 2 (Ларсен, Гранлунд), 73:21 — 3:2.
Вратари: Метсола — Федотов.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 34 (8+15+5+6) — 32 (6+5+13+8).
Судьи: Наумов, Соин.
5 марта. Уфа. «Уфа-Арена». 7153 зрителя.
Счет в серии: 1-1.
Самый упорный матч игрового дня состоялся в Уфе. «Салават Юлаев», уступивший дома «Трактору» в первом матче, с самого начала игры пошел в атаку. Но в первом периоде отличились лишь гости: свою вторую шайбу в двух матчах этого плей-офф забил Виталий Кравцов. Уфимцы отыгрались и вышли вперед во втором периоде, и казалось, что ничто не помешает их победе. Но в конце основного времени защитник Ник Бэйлен приехал на пятак и сравнял счет.
Фаворита в этой серии определить сложно, но любой нейтральный зритель наверняка хочет, чтобы это противостояние затянулось подольше. При 0-2 «Салавату» было бы тяжело вернуться в серию, и уфимцы чуть облегчили себе задачу, забив в овертайме. Победу принес лидер команды Теему Хартикайнен.
No Harti, no party (2)#КубокГагарина pic.twitter.com/vFlK6RX3dB— КХЛ (@khl) March 5, 2021
Более упорную серию вообще трудно представить. Защитник «Салавата» Науменков после матча обвинил Ильина в приукрашивании эпизода с удалением: «Думал, он хоккеист другого плана». А вратарь «Трактора» Федотов признался, что был бы рад отправить уфимцев в отпуск пораньше. Ждем семиматчевую битву!
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