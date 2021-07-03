Михаил Григоренко не смог закрепиться в «Коламбусе».

Михаил Григоренко возвращается в КХЛ спустя год — после окончания контракта с «Коламбусом» он подписал трехлетнее соглашение с ЦСКА. По информации «СЭ», зарплата форварда составит 70 миллионов рублей в год.

Когда закончится этот контракт, Григоренко будет 30 лет — очевидно, что игрок больше не хочет ехать в НХЛ. Стабильность, статус звезды, доверие со стороны тренера — в ЦСКА у него есть все, чего ему не смогли предоставить за океаном. Конечно, в том, что в «Коламбусе» мало что получилось, виноват и сам хоккеист. Но и клуб не сделал максимум возможного, чтобы реализовать потенциал Григоренко.

Когда начинался нынешний сезон, Григоренко был без практики около девяти месяцев — если большинство его партнеров по «Коламбусу» летом тренировались и провели два раунда плей-офф (10 матчей), то россиянин нигде не играл. Его сразу поставили в первую тройку «Жакетов», но достаточно быстро убрали. Хотя логично, что ему нужно было некоторое время, чтобы адаптироваться в новой команде и набрать форму.

Место в нижних тройках — не для Григоренко. Да, его использовали в такой роли в «Колорадо», но почувствовав себя уверенно в ЦСКА, форвард уже не смог заново приспособиться к роли чеккера. Главному тренеру Джону Торторелле было явно не до Григоренко — «Коламбус» заметно ослаб, и ждать, пока россиянин заиграет, никто не собирался. В итоге и команда пролетела мимо плей-офф, и Торторелла на посту не остался, и Григоренко в НХЛ не задержался.

Конечно, от Михаила ждали большего. Григоренко всегда считался лучшим по своему возрасту, блистал в юниорской и молодежной сборных, а в 2012 году «Баффало» задрафтовал его под 12-м номером. Реализовать потенциал по максимуму у форварда не получилось, но сейчас вряд ли стоит сильно расстраиваться из-за этого. Особенно российским болельщикам, которые смогут наблюдать за высококлассным нападающим в КХЛ.

В том, что Григоренко снова станет одной из главных звезд лиги, никаких сомнений нет. Здесь он по уровню мастерства превосходит практически всех, а в ЦСКА всегда ему доверяли и давали раскрыться. Наверняка и сейчас он займет место в ударной тройке вместе с Константином Окуловым, подписавшим недавно новый двухлетний контракт с армейским клубом. Вот только непонятно, на фланге или в центре — Григоренко может успешно закрыть обе позиции.

Выиграл от трансфера и клуб, который получил качественного универсального форварда в самом расцвете, и, разумеется, КХЛ. Когда даже только начинающие блистать игроки при первой возможности срываются за океан, любое возвращение домой — благо для лиги. А Григоренко в ней до отъезда был звездой не меньше Капризова.