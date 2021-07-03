«Авангард» тратит деньги впустую, а «Витязь» подписал двух новичков

Обзор дня Алексея Шевченко.

Зарплаты

Для того, чтобы оценивать платежку «Авангарда» на нынешний сезон, нужно учитывать один серьезный нюанс: Александр Крылов не может контролировать все, до последнего трансфера. Свои полномочии он делегируют, как ему кажется, проверенным людям. После победы в Кубке отношение к этим кадрам существенно поменялось, им стали доверять больше. Плюс рядом с председателем совета директоров нет тех, кто помешал бы «доверенным» сохранить власть.

Выводы сделаны, ведь Максим Сушинский потерял работу, не озаботившись тем, что надо бороться за свое кресло, нельзя думать только о хоккее в этом бизнесе. Люди, которым повезло с кубком, теперь могут творить все, что угодно. Им дали сезон на то, чтобы решить финансовые проблемы. Думаете, откуда в системе клуба появился Демид Подрезов? Да и к зарплатам игроков основной команды много вопросов.

Шимон Грубец, конечно, не стоит 50 миллионов рублей, но ему дали столько же, сколько и Игорю Бобкову до этого. Странной кажется вера во Владимира Брюквина, Ивана Телегина и Наиля Якупова — это 110 миллионов. При этом, напомним, Егору Чинахову предлагали лишь 12,5 в год: если бы хотели оставить игрока, то сделали бы это. Опять начались истории с гигантскими тратами на третье и четвертое звенья. Владимир Жарков — 40 миллионов, столько же, сколько у Ивана Телегина. За что 40 миллионов получает Максим Чудинов, тоже загадка.

Но не согласен с тем, что потратив 890 миллионов, клуб лишил себя возможности маневрировать. Не забывайте, что в нынешнем сезоне будет привлекаться много молодежи, по крайней мере, это обещали. Но все же смешно, что менеджеры вынули из чужого кошелька 890 миллионов, хотя «Авангард» уже выиграл кубок и будет делать ставку на сезон, который пройдет в Омске. Можно было бы легко обойтись суммой на 200-300 миллионов меньше. Но вы же все понимаете.

Новички

«Витязь» приобрел двух игроков, и по одному трансферу очень серьезные вопросы. Это касается приглашения защитника Кирилла Лямина. Игрок обороны, которому 35 лет — из тех, кто хочет остаться в хоккее любым способом, не понимая, что пора бы уже подумать о какой-то другой сфере деятельности. Прошлый сезон убедил в этом, хоккеист поиграл в «Спартаке» и московском «Динамо», но Олег Знарок и Владимир Крикунов быстро все поняли, не помогла даже любовь к ветеранам, объединяющая тренеров.

Проблемы Лямина были видны в сезоне-2019/20, несмотря на то, что он провел 60 матчей за бело-голубых. Он стал слишком медленным, это сильно бросалось в глаза. Зачем это нужно Подольску, непонятно, ведь даже сейчас есть восемь защитников без учета ребят из МХЛ и ВХЛ. Очень странное приобретение, трудно его объяснить хоккейными мотивами.

Что касается Ильи Аркалова, то рассказывая о нем, все сразу вспоминают 16 матчей и 0+0 в прошлом сезоне за «Спартак». Конечно, цифры страшные для форварда, но у Знарка игроки четвертого звена вообще не должны набирать никаких очков. Им так и говорили, мол, ваша задача совсем другая, набранные баллы не будут значимым критерием или поводом похвалить. Наоборот, если сделаешь дубль, но лидеры соперников забьют три, то спросят именно с таких хоккеистов, как Илья. В ВХЛ у него были уже совершенно другие функции, там Аркалов набрал 12 очков в 23 матчах. Его приглашение понятно, главное, не считать, сколько он забил-отдал.

Тренеры

В системе ЦСКА обошлось без серьезных изменений в тренерских штабах. Были разговоры о том, что Владимир Чебатуркин потеряет свой пост в «Звезде», но потом это как-то все само собой утихло. Говорят, что главным едва-едва не стал Егор Михайлов, но в клубе посчитали, что пока рано. В итоге с командой ВХЛ будет работать прежний штаб — Чебатуркин, Михайлов и Дмитрий Быков.

Не думаю, что оценивать работу Чебатуркина в сезоне нужно по месту в таблице. В чистых фарм-клубах это не имеет никакого значения. Но отметим, что никто из ребят, которые работали в клубе, не сделал качественный скачок в мастерстве. Артема Чмыхова пришлось отдать в аренду, завял Егор Филин (хотя ему помешала травма), нельзя сказать, что сильно прогрессировал Кирилл Максимов, гораздо хуже стал выглядеть Лев Комиссаров. Это не радует, но в ЦСКА решили, что ничего менять не стоит.

В МХЛ главным остался Ринат Хасанов, возглавивший команду после смерти Александра Левицкого. До этого Хасанов работал в школе, а в нынешнем сезоне молодежка будет с костяком из его воспитанников. Сохранил место в штабе и Константин Корнеев. Следите за ним, у него должно быть большое будущее как у специалиста, работающего с защитниками.

Неожиданно поменяли тренера вратарей. На место Юрия Ключникова назначен Виталий Еремеев. Последние два сезона новичок работал с клубом КХЛ «Динамо», и там у него никаких достижений нет — сплошные провалы. Непонятно, чему он может научить молодых вратарей системы ЦСКА. А там ведь как раз нужно очень много работать, с голкиперами клуба большие проблемы. После Всеволода Скотникова никого и нет.