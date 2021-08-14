Итоги турнира в Магнитогорске: почему провалился «Ак Барс»? И что с «Магниткой»?

Мемориал Ромазана выиграла «Сибирь».

Мемориал Ромазана не похож на тот же Sochi Hockey Open. Чувствуется, что регулярка все ближе. Тренеры минимизируют авантюрные решения — хотя, казалось бы, когда, если не сейчас, экспериментировать и просматривать ближайший резерв? У каждой команды на турнире хватало своих интриг. «Ак Барс» и «Магнитка» летом серьезно обновили составы и пригласили новых легионеров. Первые смотрины оставили вопросы, но казанцы «отличились» сильнее остальных.

? «Сибирь» забирает победу на Мемориале Ивана Ромазана второй год подряд. «Металлург» занимает третье место.



В символическую сборную из состава «Магнитки» попали Артём Минулин и Никита Коростелёв.#Металлург #Магнитогорск #ММК pic.twitter.com/sEdvD0q10g — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) August 13, 2021

Победа «Сибири» и проблемы «Ак Барса»

Претендент на Кубок Гагарина «Ак Барс» вымучил только одну победу над «Амуром» и завершил Мемориал Ромазана с ужасающей разницей шайб — 2:9. Неправильно обвинять во всех бедах новичка Игоря Бобкова, пропустившего три гола от «Сибири» и три — от «Магнитки». Хватало, конечно, и вратарских ошибок, он не передавал партнерам уверенность, но казанцы в целом не показали солидность и присущую им системность.

Задуматься «Ак Барсу» надо над реализацией. Слукавлю, если напишу, что команда Дмитрия Квартальнова играла апатично и безыдейно. Прослеживались красивые комбинации, возникала острота у ворот соперника, особенно в большинстве. Только с завершением беда. Тренерский штаб продолжает искать партнеров для Джордана Уила и — что логично — ротировать сочетания. Бегать по улице с криками «караул» сейчас преждевременно. У «Ак Барса» впереди Кубок чемпионов, где Квартальнов обязан исправить возникшие в Магнитогорске шероховатости. Это касается и нападения, и обороны.

Известно, что казанцы начнут регулярку с Бобковым и молодым Артуром Ахтямовым, который отыграл на турнире сильнее опытного коллеги. В Игоря верят и ждут от него надежности в сентябре. Как только Бобков начнет выручать, о магнитогорских «подвигах» быстро забудут. Кто точно может не беспокоиться за вратарей, так это Андрей Мартемьянов. Оба голкипера «Сибири» — Харри Сятери и Антон Красоткин — отыграли ровно, без пожаров и сумбура. Недаром финна признали лучшим на Мемориале, и в решающий день он переиграл коллегу по сборной Юху Олкинуору из «Металлурга».

«Сибирь» провела турнир на удивление цельно. Словно сейчас не середина августа, а конец января. Сомневаюсь, что это должно насторожить штаб Мартемьянова. Андрей Алексеевич объяснил, что два дня до выезда в Магнитогорск команда тренировалась один раз на льду. Понимая уровень соперников, штаб снизил атлетические нагрузки. Сибиряки играли с энтузиазмом, превосходили соперников в движении, быстро переходили из обороны в атаку. Скамейка жила, на льду чувствовался азарт. Понравилась вариативность большинства и желание сотворить на льду что-то, выходящее за обыденные рамки: хитрый пас, неожиданный раскат или улитку.

Лихо вписался в систему Антон Ведин — лучший бомбардир Мемориала Ромазана, который составил ударную тройку «Сибири» с Ником Шором и Олегом Ли. Поначалу россиянин отставал на полконька, но от матча к матчу прогрессировал и осваивался с иностранцами. Охотно подключались к атаке защитники Николай Демидов и Илья Морозов. Команда Мартемьянова заслуженно выиграла турнир — теперь важно не пойти по прошлогоднему пути, когда сибиряки не попали в плей-офф после магнитогорского триумфа.

Обновленная «Магнитка», прогресс «Нефтехимика»

«Нефтехимик» — приятная сенсация Мемориала Ромазана. Очевидно, что для нижнекамцев будет счастьем запрыгнуть на восьмую строчку «Востока». Впрочем, по магнитогорским матчам заметно, что входить в сезон как мальчики для битья они не собираются. У Олега Леонтьева есть крепкий вратарь Франс Туохимаа, который не сыплется под нагрузкой. Бросали финну очень много, и он справлялся со шквалом атак. Прогрессирует нижнекамская молодежь, не отстают и поигравшие в КХЛ парни. Практически каждое появление на льду Марата Хайруллина сулило сопернику опасность. 25-летнего форварда «Нефтехимика» вместе с Коростелевым и Никитой Коротковым из «Сибири» признали лучшими на турнире. У нижнекамцев вырисовывается боевитая команда.

«Магнитка» смазала концовку турнира двумя поражениями от «Амура» и «Сибири», оставшись только на третьей строчке. Мемориал Ромазана так и не покорился Илье Воробьеву. С системными командами, умеющими терпеть, «Металлург» в очередной раз натыкался на айсберг. Похожая картина наблюдалась и в прошлом сезоне. Уральцы больше владеют шайбой, хорошо двигают ее по периметру и нагружают вратаря. Это касается почти всех звеньев, что должно радовать, вспоминая слова Ильи Воробьева о создании «ударного топ-9». Правда, с эффективностью это не увязывалось. Сначала заколдовал ворота Патрик Бартошак, затем Харри Сятери. Две единственные шайбы организовала связка Коростелев — Голдобин — находка штаба «Металлурга».

Никита унизил голкипера «Амура», положив ему шедевр из-под ноги. Такой гол — очень сложный технический элемент. Коростелев впечатляет старанием и умением сообразить на льду нечто эдакое и сыграть не по шаблону. Потенциал нападающего не раскрыт и наполовину. Среди новичков-уральцев превзошел Никиту по первым впечатлениям только Брендан Лайпсик. Канадец солидно дирижировал розыгрышами и в равных составах, и в большинстве. Раздавал хитрые подкидки. Мог сам начать атаку, подхватив шайбу в центральном круге и заехав с ней в зону соперника. Порой казалось, что партнеры не до конца понимают Лайпсика и его замыслы. С «Амуром» и «Сибирью» Брендан, правда, поник — он может приносить намного больше профита атаке.

«Магнитка» украла у ЦСКА настоящий алмаз. Осталось только Илье Воробьеву придумать, как и с кем его правильнее использовать. Воссоединить канадцев — Майе, Карри и Лайпсика — в одной тройке, как по мне, самый рациональный вариант. У первых двух непростительно много брака в передачах и проблемы с завершением. Долгоиграющие выводы делать рано, но пока из четырех новичков-легионеров «Металлурга» Хультстрем, Карри и Майе не показали ничего выдающегося. Линус, к слову, «помог» «Сибири» забросить третью шайбу в пустые ворота, которая сняла вопрос о победителе турнира. Швед зарядил от синей линии в ноги соперника и проиграл позицию Ли, который ассистировал на Ведина.

Полный порядок у уральцев с вратарями. Кошечкин и Олкинуора отыграли по два матча — и к ним минимум претензий. Поразительно, что Василий уже в середине августа набрал оптимальную форму. Обычно он разгонялся ближе к началу чемпионата. На показательные буллиты выпускали Глеба Моисеева — третьего номера «Магнитки» в сезоне. Огорчило, что Илья Воробьев задействовал минимум молодежи — только Юрова, Николаева и 17-летнего Квочко, получившего несколько смен с «Амуром». Тренер «Металлурга» убежден, что на турнире со «Стальными лисами» молодежь получит больше времени, что только пойдет им на пользу.

Согласен, что переварить всех юнцов клуб уровня «Металлурга» не сможет, но дать парням шанс сыграть против соперников из КХЛ — необходимый шаг для их развития. Возможно, мало кто из них зайдет в основу, но так хоккеисты поймут, что такое взрослый хоккей. Одно дело оценивать игроков на тренировках, совсем другое — в матчах с мужиками. Тем более что до старта сезона больше трех недель — достаточно времени, чтобы наработать основные сочетания.

«Амур» получил холодный душ от «Сибири», пропустив восемь безответных шайб. Хабаровчане не пали духом, обыграли «Магнитку», но остались на пятом месте. Должного профита не получили от легионерского звена, не всегда выручал вратарь Бартошак. Владимир Воробьев экспериментировал с составом, проверил молодежь и хоккеистов на просмотровых контрактах. Беда «Амура» — необоснованные удаления, которые наказывались соперниками. У штаба Воробьева впереди много работы — над дисциплиной и игровыми сочетаниями, но списывать «Амур» преждевременно. Новому тренеру нужно время, чтобы адаптировать свое видение хоккея. Поводов для паники сейчас нет.

Великие тренеры

Пусть на трибунах и присутствовало не более 500 зрителей, это не помешало организаторам открыть памятный сектор легендарных тренеров «Магнитки». Первыми в него вошли Валерий Постников и Валерий Белоусов — два титана «Металлурга». Памятные полотна увековечили под сводами ледового дворца. Некоторых болельщиков со стажем, наблюдающих, как растягиваются стяги с портретами легендарных наставников, пробило на скупую мужскую слезу.

Перед матчем с «Сибирью» проводили на заслуженный отдых тренера, посвятившего долгие годы детской школе «Магнитки», — Сергея Зинова. Зинов — человек, воспитавший не одно поколение талантливых хоккеистов «Металлурга». Его воспитанники — Евгений Малкин, Николай Кулемин, Антон Худобин, Евгений Бирюков. Последние годы Сергей Владимирович развивал совсем юных мальчишек.

Огорчило, что и трогательные церемонии, и насыщенные на события матчи увидели едва ли 500 человек. Такую квоту организаторы, руководствуясь требованиями Роспотребнадзора, заявили как максимальную и распределили ее среди владельцев абонементов. Будущее спортивных мероприятий определят уполномоченные областные ведомства. Ситуация с ковидом в Челябинской области постепенно улучшается, но темпы не настолько стремительные, чтобы предсказывать полную или частичную отмену лимита на зрителей. Но будет кощунством, если Южный Урал начнет сезон с бьющими по популярности шайбы ограничениями.