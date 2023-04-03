Казанская «охота за головами» не помогла. «Авангард» излучал уверенность и победил
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Второй матч
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
Голы: Сведберг — 2, 16:16 — 0:1. Буше — 7 (бол., Ткачев), 28:04 — 0:2. А. Бродхерст — 2 (Толчинский, Шарипзянов), 38:57 — 0:3. Лукоянов — 1 (Лямкин, Галимов), 46:44 — 1:3. Юдин — 1 (Сафонов), 59:57 — 2:3.
Вратари: Билялов (Мифтахов, 40:00, 58:05 — 59:57) — Демченко.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 31 (3+11+17) — 28 (12+10+6).
Судьи: Гашилов, Кулаков.
3 апреля. Казань. «Татнефть-Арена». 8890 зрителей.
Счет в серии 1-1.
«Авангард» одержал победу во втором матче в Казани и сравнял счет в финале «Востока». Омичи, видимо, долго готовились к тому, чтобы впервые в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина начать игру с позиции силы. Это была не крайняя мера, а вполне продуманный шаг. В теории «Ак Барс» можно считать серьезным претендентом на титул. В реальности у казанцев даже в сериях со скромными «Нефтехимиком» и «Адмиралом» хватало проблем.
Было бы стыдно за омскую команду, если бы она продолжила придерживаться принципа «осторожность превыше всего». В этом плей-офф, как показывает большинство предыдущих матчей, счастье надо добывать своими руками. «Ястребы», вернувшие себе игровой тонус, выглядели бодро, активно и опасно. Толчинский, бросая из-под Войнова, отправил шайбу в штангу.
Казанцы один раз дождались ошибки соперника, когда неудачно за своими воротами сыграл вернувшийся в состав «Авангарда» защитник Чистяков. Шипачев обокрал его и выложил шайбу Петрову для броска в упор — Демченко справился. В остальном «охота за головами» в исполнении силовиков «Ак Барса» радовала лишь своей эффектностью. Толку от этих акций было маловато. Хотя не до конца здоровым Шарипзянову и Чистякову, а также не самому габаритному Ткачеву приходилось временами несладко.
Явное игровое превосходство омичей преобразовал в заброшенную шайбу тот, от кого это можно было ожидать меньше всего, — защитник Сведберг. Часто критиковавшийся по ходу регулярного чемпионата швед с казахстанским паспортом в плей-офф действует почти превосходно. Его гол стал следствием массированной атаки второго звена во главе с Толчинским и Грицюком.
Негативное влияние на состояние игроков «Ак Барса» из-за двух перелетов во Владивосток в прошлом раунде еще предстоит оценить. На фоне разбегавшихся гостей команда Зинэтулы Билялетдинова с трудом подавала признаки жизни. После перерыва казанцы прибавили в активности и ничего из этого не извлекли. «Авангард» по-прежнему смотрелся уверенно и создавал моменты. Третья полноценная возможность поиграть за два матча в большинстве завершилась для гостей третьей заброшенной шайбой в ворота Билялова.
«Ак Барс» не был настолько плох, чтобы его списывать со счетов раньше времени. Иногда гостям приходилось обороняться всей пятеркой. Однажды Кагарлицкий даже бросил в штангу. В сравнении с уверенностью, которую излучал каждый хоккеист «Авангарда», попытка спасти матч в исполнении казанцев смотрелась неубедительно. Радулов грубо толкнул Малыхина и сцепился с примчавшимся на выручку пострадавшему Сведбергом. Эмоциональная встряска не помогла. Бывший нападающий омичей Семенов неутешительно сыграл при выходе «два в одного», а в ответной атаке Броадхерст легко обманул Билялова.
На третий период место в воротах «Ак Барса» занял Мифтахов. Казанцы перезарядили батарейки и дрались до конца. Гол Лукоянова после великолепной атаки с ходу на какое-то время вернул надежду приунывшим было трибунам. Однако энергичному навалу хозяев не хватало хитрости. Демченко и его партнеры держались уверенно, а гол Юдина за три секунды до конца матча увидели далеко не все зрители, которые уже начали покидать арену.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 1
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|3.04
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|2 : 3