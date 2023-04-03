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Сегодня, 22:00

Казанская «охота за головами» не помогла. «Авангард» излучал уверенность и победил

Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккеисты «Авангарда» радуются победе над «Ак Барсом».
Фото пресс-служба ХК «Авангард»
Счет в "восточном" финале равный — 1-1.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Второй матч
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
Голы: Сведберг — 2, 16:16 — 0:1. Буше — 7 (бол., Ткачев), 28:04 — 0:2. А. Бродхерст — 2 (Толчинский, Шарипзянов), 38:57 — 0:3. Лукоянов — 1 (Лямкин, Галимов), 46:44 — 1:3. Юдин — 1 (Сафонов), 59:57 — 2:3.
Вратари: Билялов (Мифтахов, 40:00, 58:05 — 59:57) — Демченко.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 31 (3+11+17) — 28 (12+10+6).
Судьи: Гашилов, Кулаков.
3 апреля. Казань. «Татнефть-Арена». 8890 зрителей.
Счет в серии 1-1.

«Авангард» одержал победу во втором матче в Казани и сравнял счет в финале «Востока». Омичи, видимо, долго готовились к тому, чтобы впервые в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина начать игру с позиции силы. Это была не крайняя мера, а вполне продуманный шаг. В теории «Ак Барс» можно считать серьезным претендентом на титул. В реальности у казанцев даже в сериях со скромными «Нефтехимиком» и «Адмиралом» хватало проблем.

Было бы стыдно за омскую команду, если бы она продолжила придерживаться принципа «осторожность превыше всего». В этом плей-офф, как показывает большинство предыдущих матчей, счастье надо добывать своими руками. «Ястребы», вернувшие себе игровой тонус, выглядели бодро, активно и опасно. Толчинский, бросая из-под Войнова, отправил шайбу в штангу.

Казанцы один раз дождались ошибки соперника, когда неудачно за своими воротами сыграл вернувшийся в состав «Авангарда» защитник Чистяков. Шипачев обокрал его и выложил шайбу Петрову для броска в упор — Демченко справился. В остальном «охота за головами» в исполнении силовиков «Ак Барса» радовала лишь своей эффектностью. Толку от этих акций было маловато. Хотя не до конца здоровым Шарипзянову и Чистякову, а также не самому габаритному Ткачеву приходилось временами несладко.

Явное игровое превосходство омичей преобразовал в заброшенную шайбу тот, от кого это можно было ожидать меньше всего, — защитник Сведберг. Часто критиковавшийся по ходу регулярного чемпионата швед с казахстанским паспортом в плей-офф действует почти превосходно. Его гол стал следствием массированной атаки второго звена во главе с Толчинским и Грицюком.

Негативное влияние на состояние игроков «Ак Барса» из-за двух перелетов во Владивосток в прошлом раунде еще предстоит оценить. На фоне разбегавшихся гостей команда Зинэтулы Билялетдинова с трудом подавала признаки жизни. После перерыва казанцы прибавили в активности и ничего из этого не извлекли. «Авангард» по-прежнему смотрелся уверенно и создавал моменты. Третья полноценная возможность поиграть за два матча в большинстве завершилась для гостей третьей заброшенной шайбой в ворота Билялова.

«Ак Барс» не был настолько плох, чтобы его списывать со счетов раньше времени. Иногда гостям приходилось обороняться всей пятеркой. Однажды Кагарлицкий даже бросил в штангу. В сравнении с уверенностью, которую излучал каждый хоккеист «Авангарда», попытка спасти матч в исполнении казанцев смотрелась неубедительно. Радулов грубо толкнул Малыхина и сцепился с примчавшимся на выручку пострадавшему Сведбергом. Эмоциональная встряска не помогла. Бывший нападающий омичей Семенов неутешительно сыграл при выходе «два в одного», а в ответной атаке Броадхерст легко обманул Билялова.

На третий период место в воротах «Ак Барса» занял Мифтахов. Казанцы перезарядили батарейки и дрались до конца. Гол Лукоянова после великолепной атаки с ходу на какое-то время вернул надежду приунывшим было трибунам. Однако энергичному навалу хозяев не хватало хитрости. Демченко и его партнеры держались уверенно, а гол Юдина за три секунды до конца матча увидели далеко не все зрители, которые уже начали покидать арену.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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Железные люди из ЦСКА: сыграли больше всех, но выдержали и выиграли в третьем овертайме!
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финалы конференций Счет в серии
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 1
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
1 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
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Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
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1. Авангард - Сибирь
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Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
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3. Нефтехимик - Ак Барс
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
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4 - 6
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5 - 2
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Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
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1. Сал. Юлаев - Адмирал
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5 - 2
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3.04 19:30
Ак Барс – Авангард
 2 : 3
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