Железные люди из ЦСКА: сыграли больше всех, но выдержали и выиграли в третьем овертайме!
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. Финал. Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
Голы: Мамин — 6 (Григоренко, Дитц), 1:04 — 0:1. Гребенщиков — 2 (Комаров, Педан), 23:34 — 1:1. Никишин — 3 (Гусев, Хуснутдинов), 26:16 — 2:1. Каменев — 7 (Нестеров, Дитц), 57:53 — 2:2. Нестеров — 2 (Григоренко, Мамин), 102:24 — 2:3.
Вратари: Николаев — Рейдеборн (57:44 — 57:53).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 50 (10+13+4+13+8+2) — 53 (10+7+13+9+13+1).
Судьи: Оскирко, Ромасько.
2 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 426 зрителей.
Счет в серии: 0-1.
Четвертое за пять лет столкновение армейских грандов началось с малорезультативного матча, который не изобиловал драматизмом и бьющими через край эмоциями. Надеюсь, команды приберегли их для следующих игр.
Сегодня мы словно посмотрели трейлер дерби начинающих тренеров — Романа Ротенберга и Сергея Федорова. Финал «Запада» начался не по сценарию СКА. Быстрый гол Максима Мамина сместил акцент с возвращения в состав Дмитрия Яшкина. Фактурный форвард пропустил третий и четвертый матчи серии с «Торпедо». Кому-кому, а Яшкину пауза точно пошла на пользу. Чего не скажешь о партнерах, которые долго входили в игру и пропустили первыми.
ЦСКА меньше отдыхал после изматывающей серии с «Локомотивом», сохранил игровой тонус и справедливо забрал первый период. Москвичи превосходили хозяев в правильных решениях, выигрывали стыки, забирали нейтральные шайбы, опережали в скорости. Одним словом, показывали классический цээсковский хоккей последних сезонов. Петербуржцам повезло, что после 20 минут они проигрывали только в один гол. Однажды Дмитрия Николаева спасла штанга — в каркас ворот попал Антон Слепышев. Зато Мамин не промахнулся из выгодной позиции, на которую форварда вывел Михаил Григоренко.
Второй период перевернул ход матча и пошатнул непоколебимость ЦСКА. Наивно рассчитывать, что одной шайбы хватит, чтобы обыграть вариативный СКА. Москвичи не отклонились от выбранного плана, однако хозяева заметно перестроились. Адам Рейдеборн вдруг вспомнил «подвиги» первого раунда с «Северсталью» и пропустил два сомнительных гола. Святослав Гребенщиков забросил в стиле Никиты Кучерова — без броска по воротам, когда выскочил «один на один» с голкипером. Компенсировалась сила полета шайбы в эпизоде со вторым голом, когда Александр Никишин вложил душу в дальний бросок, а Рейдеборн не успел среагировать.
Гребенщиков — уникальный хоккеист. О ротации СКА слагают легенды. Временами режиссер трансляции показывал скучающих на трибуне армейских резервистов. Когда перед дедлайном Роман Ротенберг пригласил в клуб Святослава, от которого недавно отказался «Адмирал», казалось, что форвард в лучшем случае присоединится к команде-ротации. В худшем — безвылазно осядет в ВХЛ. Оказалось, все иначе. Гребенщиков заслужил место в основе СКА, а в первом матче армейского финала «Запада» начал камбэк хозяев с необычного гола без броска. Не знаю, удивит эта информация или нет, но в плей-офф Гребенщиков забил больше Марата Хуснутдинова и Дамира Жафярова.
Команды выдали идеальный по дисциплинированности матч. Ни одного удаления за 60 минут основного времени. Причем игра шла без прокатов, и СКА серьезно перехитовал москвичей. Чем ближе к концовке, тем консервативнее действовали хозяева. Без ошибок, конечно, не обходилось. Дмитрию Николаеву не давали расслабиться в рамке. Роман Рукавишников чуть было не подарил гол Окулову, начиная атаку из-за ворот. Константин словно не ожидал такого подарка и не переиграл голкипера в ближнем бою. СКА сбился на чересчур пассивный хоккей, за что поплатился пропущенной шайбой в концовке. ЦСКА спас Владислав Каменев, который идеально подставил клюшку под бросок Никиты Нестерова.
Овертайма не удалось избежать и в первом матче финала «Запада». Петербуржцы доминировали в первом дополнительном периоде и обрушили шквал бросков на ворота Рейдеборна. Швед момент за моментом выручал москвичей и исправился за пропущенные шайбы.
А вот во втором овертайме преимущество было у гостей, но и им не удалось забить. Чтобы решить вопрос о победителе, командам потребовался шестой период. Никита Комаров вчистую проиграл вбрасывание Михаилу Григоренко, и Никита Нестеров точным броском от синей линии завершил матч.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|2.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|2 : 3 ОТ