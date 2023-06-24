Выбили 900 миллионов рублей, но кубок все так же далеко. В чем главная проблема «Локомотива»
«Локомотив» из года в год считается одним из фаворитов сезона в КХЛ. Мощный состав с качественной прослойкой собственных воспитанников, именитые тренеры — в Ярославле уже не первый год ждут Кубок Гагарина. Но в последнее время и выход в финал конференции для «Локомотива» недостижим.
Перед первым полноценным сезоном главного тренера Игоря Никитина ярославцы неплохо усилились. Вратарь Иван Бочаров, защитник Андрей Сергеев, нападающие Сергей Андронов и Иван Чехович казались мощными приобретениями. И «Локомотив» действительно провел неплохой чемпионат. Но итог все равно оказался неутешительным — во втором раунде ярославцы уступили ЦСКА. И пусть в отличие от предыдущего сезона, когда серию армейцам проиграли всухую, на этот раз ярославцы выиграли три матча — это слабое утешение.
После вылета из плей-офф Никитин заговорил о грядущей перестройке, но изменения в составе «Локомотива» оказались точечными. Покинули команду защитники Максим Осипов и Даниил Мисюль, отправившийся в «Нью-Джерси», а также нападающие Егор Коршков и Артем Ильенко. Что удивительно, усилили в «Локомотиве» и без того мощную оборонительную линию. 70 миллионов рублей в год дали Алексею Береглазову, 60 — словаку Мартину Гернату. В атаке же единственный новичок — вернувшийся из аренды в «Амуре» Ярослав Лихачев.
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И ведь не скажешь, что «Локомотив» не хотел усилить нападение. Ярославцы интересовались Константином Окуловым, Сергеем Толчинским и Никитой Михайлисом, но все они выбрали другие клубы. Окулов решил остаться в ЦСКА, Толчинский подписал пятилетний контракт со СКА, а Михайлису предложили намного более выгодные условия в «Магнитке».
При этом ярославский клуб выполнил важную задачу, продлив на несколько лет заигравших в минувшем сезоне воспитанников. Нападающий Максим Березкин получил контракт на 12 миллионов рублей в год, Степан Никулин — на 19, а ставший основным вратарем Даниил Исаев — на 27.
Сохранить своих воспитанников и сделать на них ставку — похвальная и благородная задача. Но стоит ли ставить при таком раскладе цель непременно выиграть Кубок Гагарина? Побороться за по-настоящему сильных свободных агентов «Локомотив» может только при исключительных раскладах, и это всегда связано с огромной тратой денег.
Платежная ведомость «Локомотива» заполнена под завязку — суммарно игроки нынешнего состава команды получают 899 миллионов рублей в год. Так что можно смело утверждать, что ярославцы полностью укомплектовали команду. Ростер выглядит неплохо, но глубина атаки оставляет желать лучшего. Восемь воспитанников клуба в топ-9 нападения — это действительно здорово. Но стоит ли потом удивляться, что «Локомотив» снова заканчивает борьбу в плей-офф слишком рано?
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3