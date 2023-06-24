Выбили 900 миллионов рублей, но кубок все так же далеко. В чем главная проблема «Локомотива»

Команда Игоря Никитина сохранила костяк, но для победы в КХЛ этого маловато.

«Локомотив» из года в год считается одним из фаворитов сезона в КХЛ. Мощный состав с качественной прослойкой собственных воспитанников, именитые тренеры — в Ярославле уже не первый год ждут Кубок Гагарина. Но в последнее время и выход в финал конференции для «Локомотива» недостижим.

Перед первым полноценным сезоном главного тренера Игоря Никитина ярославцы неплохо усилились. Вратарь Иван Бочаров, защитник Андрей Сергеев, нападающие Сергей Андронов и Иван Чехович казались мощными приобретениями. И «Локомотив» действительно провел неплохой чемпионат. Но итог все равно оказался неутешительным — во втором раунде ярославцы уступили ЦСКА. И пусть в отличие от предыдущего сезона, когда серию армейцам проиграли всухую, на этот раз ярославцы выиграли три матча — это слабое утешение.

После вылета из плей-офф Никитин заговорил о грядущей перестройке, но изменения в составе «Локомотива» оказались точечными. Покинули команду защитники Максим Осипов и Даниил Мисюль, отправившийся в «Нью-Джерси», а также нападающие Егор Коршков и Артем Ильенко. Что удивительно, усилили в «Локомотиве» и без того мощную оборонительную линию. 70 миллионов рублей в год дали Алексею Береглазову, 60 — словаку Мартину Гернату. В атаке же единственный новичок — вернувшийся из аренды в «Амуре» Ярослав Лихачев.

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И ведь не скажешь, что «Локомотив» не хотел усилить нападение. Ярославцы интересовались Константином Окуловым, Сергеем Толчинским и Никитой Михайлисом, но все они выбрали другие клубы. Окулов решил остаться в ЦСКА, Толчинский подписал пятилетний контракт со СКА, а Михайлису предложили намного более выгодные условия в «Магнитке».

При этом ярославский клуб выполнил важную задачу, продлив на несколько лет заигравших в минувшем сезоне воспитанников. Нападающий Максим Березкин получил контракт на 12 миллионов рублей в год, Степан Никулин — на 19, а ставший основным вратарем Даниил Исаев — на 27.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сохранить своих воспитанников и сделать на них ставку — похвальная и благородная задача. Но стоит ли ставить при таком раскладе цель непременно выиграть Кубок Гагарина? Побороться за по-настоящему сильных свободных агентов «Локомотив» может только при исключительных раскладах, и это всегда связано с огромной тратой денег.

Платежная ведомость «Локомотива» заполнена под завязку — суммарно игроки нынешнего состава команды получают 899 миллионов рублей в год. Так что можно смело утверждать, что ярославцы полностью укомплектовали команду. Ростер выглядит неплохо, но глубина атаки оставляет желать лучшего. Восемь воспитанников клуба в топ-9 нападения — это действительно здорово. Но стоит ли потом удивляться, что «Локомотив» снова заканчивает борьбу в плей-офф слишком рано?