Кубок Гагарина — за три года? В КХЛ появился новый клуб, готовый тратить много денег

В Хабаровске строят амбициозный проект, но выиграть титул будет очень тяжело.

Задача завоевать Кубок Гагарина к 2026 году перед «Амуром» была поставлена губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым еще полтора года назад. Но с того момента до нынешнего межсезонья в клубе мало что делалось для осуществления этой цели.

Новичками «Амура» становились либо сбитые летчики, либо парни из ВХЛ, либо арендованные из других клубов молодые хоккеисты. Топовые игроки даже не смотрели в сторону Хабаровска, но большой проблемой для «Амура» было и подписание хоккеистов чуть выше среднего уровня. Но после непопадания в плей-офф в прошедшем сезоне амбициозные намерения хабаровчан наконец-то подкрепились делом. Как ранее писал «СЭ», в «Амуре» готовы расходовать на зарплаты игроков до 900 миллионов рублей — суммы, которой КХЛ ограничивает потолок зарплат для клубов.

Все зарплаты хоккеистов «Амура» — смотрите на «СЭ Деньги»

На данный момент зарплатная ведомость «Амура» составляет около 520 миллионов рублей без учета контрактов защитника Виктора Балдаева и форварда Кирилла Слепца. Еще около 50 миллионов рублей в год будут стоить клубу нападающие Ян Дрозг (он станет четвертым легионером команды) и Иван Николишин, которые на данный момент находятся в статусе ограниченно свободных агентов. То есть около 600 миллионов в год платежка хабаровчан составлять точно будет. А это уже почти в два раза больше, чем в прошлом сезоне.

Состав «Амура», безусловно, стал сильнее, хотя уход основного вратаря Евгения Аликина в «Автомобилист» — это явная потеря. Но сейчас нет уверенности в том, что хабаровчане попадут в плей-офф, несмотря на назначение на пост главного тренера Андрея Мартемьянова, который построил отличную команду в «Сибири». К тому же звезды в Хабаровск ехать не готовы — например, Сергею Толчинскому в «Амуре» могли дать зарплату в полтора раза больше, чем в СКА, но он не стал рассматривать этот вариант.

Алекс Бродхерст. Фото Global Look Press

Главное подписание в межсезонье — американский центрфорвард Алекс Бродхерст, которому дали зарплату в 70 миллионов рублей в год. Очевидно, что пришлось переплачивать — в тот же «Барыс» он был готов ехать на меньшие деньги. Но чем еще заманивать игроков на Дальний Восток? Особенно легионеров. Бродхерст провел неплохой сезон в «Авангарде», но при этом его точно нельзя поставить на одну ступень с Корбаном Найтом.

Второй по дороговизне игрок «Амура» — нападающий Егор Коршков, который до этого всю карьеру в России провел в «Локомотиве». Но в последние годы в родной команде Егор стагнировал и после прошлого сезона оказался не нужен Игорю Никитину. Коршков двухлетней давности был одним из сильнейших крайних нападающих КХЛ, но способен ли он сейчас тащить хотя бы середняка КХЛ? Впрочем, для Егора это будет отличная мотивация доказать, что его рано списали.

Егор Коршков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вряд ли стоит надеяться, что будут много забивать Петр Хохряков и Анатолий Никонцев. Это опытные нападающие, которые должны принести пользу, но «Амуру» нужно достойно заменить в атаке вернувшихся из аренды в свои клубы Лихачева, Гребенкина и Дубакина. А ветераны играют совсем в другой хоккей.

А вот защитная линия подобрана в «Амуре» очень неплохо. Шикарно проявивший себя в первый сезон в КХЛ Ли, раскрывшийся в «Витязе» Волгин, все еще перспективный Щемеров, крепкие по меркам лиги Брынцев, Мищенко и Кулик — с обороной больших проблем быть не должно. Особенно учитывая, какой хоккей ставит Мартемьянов.

Вот только до кубка «Амуру» пока все равно как до Луны. Возможно, один-два хороших сезона изменят ситуацию и игроки поедут в Хабаровск не только за большими деньгами или перезапуском карьеры. Но пока предел для «Амура» — попадание в плей-офф, и в новом сезоне это можно будет считать приемлемым результатом.