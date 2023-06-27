Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:00

Равномерная регулярка и перекрестный плей-офф. КХЛ готова к новым экспериментам

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Радулов
Александр Радулов.
Фото Хоккеист Александр Федоров, «СЭ»
Фредрик Классон и Александр Радулов
Фредрик Классон и Александр Радулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Во вторник лига представила календарь регулярного чемпионата-2023/24.

КХЛ, как и обещал президент Алексей Морозов в большом интервью «СЭ», сегодня представила календарь на новый сезон. Эксперимент с 68 матчами в регулярке признали успешным. Лига сохранила рекордное количество игр. Календарь получился равномерным и по-своему уникальным. 68 матчей распределили на 165 дней — на день больше, чем в сезоне-2022/23. Основная нагрузка ляжет на команды в октябре, но лига избежала сумасшедшего марафона, который накрыл клубы прошлой осенью. В среднем же на каждый день запланировано по пять матчей. Выбор для нейтральной аудитории ожидается богатым.

КХЛ опубликовала календарь раньше обычного. Помогло оперативное согласование от ФХР, которая делегирует права на проведение чемпионата России. Большая пауза хоккейный сезон ждет только одна. Продлится, правда, она с 8 по 18 декабря, в которые уместились Матч звезд и Кубок Первого канала. Похвально, что лига второй год уходит от лишних дыр в календаре. Без хоккея скучать придется 11 дней — но только, если вас не интересуют атмосфера «Олл-стара» и матчи с дружественными странами на Кубке Первого канала.

Логотип КХЛ
Фото Global Look Press

Ключевое изменение — введение перекрестного плей-офф со второго раунда, которое анонсировали еще в середине апреля. Аргумент лиги — разнообразить формат розыгрыша Кубка Гагарина, чтобы болельщики увидели новые неприевшиеся пары. По стандартной схеме пройдет первый раунд. Сделано это для упрощения логистики и сохранения оптимальной формы перед следующими этапами. Со второго раунда команды разделят на две группы. Система витиеватая, поэтому, чтобы разобраться, обратимся к пояснению на сайте лиги.

— В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвертой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по «посеву» команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой. Пары второй группы: первая команда Востока против четвертой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов «перепосев» команд производиться не будет, — говорится на сайте КХЛ.

Хоккеисты СКА. СКА больше чем на 300 миллионов превышает потолок зарплат. Кого еще придется убрать?

Пофантазируем. По новому регламенту плей-офф СКА в прошлом сезоне не избежал бы поездки на Дальний Восток. Второй раунд армейцы сыграли бы с «Адмиралом», который сенсационно отправил в отпуск «Салават Юлаев». ЦСКА встретился бы с «Металлургом», «Локомотив» — с «Авангардом», а «Ак Барс» — с «Торпедо». Как видим, лидеры конференций по-прежнему получают преимущество, но расклады более интригующие. Чувствуется эффект свежего взгляда, но как долго он продлится и приживется ли перекрестный плей-офф — вопрос времени.

Фредрик Классон и Александр Радулов
Фредрик Классон и Александр Радулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ушла КХЛ от лишних матчей по «добору». Изнурительный марафон дальневосточных дерби ограничится лишь шестью матчами вместо десяти. Перенасыщение соперниками публично выражали обе стороны. В то же время увеличится количество спаренных игр для каждой команды. Для некоторых клубов сдвоенные игры едва ли не единственный выход из неконтролируемых трудностей. Из-за ремонта аэропорта «Металлург» начнет регулярку на выезде, а первый домашний матч проведет только 14 сентября. По два раза магнитогорцы сыграют с «Ладой» и «Автомобилистом», затем снова отправятся в турне. С октября аэропорт запустится и команда вернется к привычному графику.

Игорь Никитин и&nbsp;хоккеисты &laquo;Локомотива&raquo;. Выбили 900 миллионов рублей, но кубок все так же далеко. В чем главная проблема «Локомотива»

Главная заслуга лиги в том, что календарь получилось равномерно разделить на шесть месяцев регулярки. КХЛ не в силах продлить сроки чемпионата. Мешают участие Казахстана и других легионеров в чемпионате мира, подписанные до 30 апреля контракты, а начинать регулярку в августе нецелесообразно по заинтересованности болельщиков. Зато КХЛ решилась на новый эксперимент — теперь он касается формата плей-офф. Не выражаю большего восторга от перекрестной системы, но радует, что лига пробует новые варианты и старается добавить чемпионату интриги. Результаты нововведения оценим следующей весной.

Хоккей
КХЛ
4
7
Читайте также
Российский теннисист Павел Котов не сыграет на Уимблдоне из-за проблем с визой
В Румынии утверждают, что сборная Украины U-21 нарушила регламент молодежного Евро-2023
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Радулов, Ткачев, Яшкин вернулись в КХЛ. Мастерства меньше не стало — оно возросло». Большое интервью Алексея Морозова
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
3 - 4
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
2 - 1
6. ЦСКА - Ак Барс
0 - 3
7. Ак Барс - ЦСКА
2 - 3
3 - 4
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
8.04
9.04
10.04
12.04
17.04
19.04
21.04
23.04
25.04
27.04
29.04
29.04 17:00
Ак Барс – ЦСКА
 2 : 3
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости