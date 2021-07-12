Российского защитника дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил через год после ухода из хоккея. Что не так в этой истории

Обзор дня Алексея Шевченко.

Наказание

История Андрея Маркова, который теперь удивляется дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, курьезная. Вроде бы смешно, что человек пострадал, когда уже завершил карьеру.

Ситуация только на первый взгляд дикая. На самом деле претензии к хоккеисту абсолютно понятны. Марков был в пуле спортсменов, которых проверяют постоянно. Он трижды нарушил правила, оказавшись не там, где указывал, в чем признается. Отговорки, что инспектор не позвонил от охраны, не работают. Четко сказано, что комиссар должен иметь беспрепятственный допуск до спортсмена, а Марков начинает ставить какие-то условия, а потом поражается, что получает «флажок». Кроме того, он не уведомил о том, что завершил карьеру. И справедливо наказан, правда, в списке дисквалифицированных его до сих пор нет, но дождемся обновления. Да и позиция экспертов антидопингового комитета довольно необычная. Они сообщают, что Марков чего-то не договаривает.

Забавно, что бывший защитник все интервью говорит о том, что не знал, никто не предупредил, а в НХЛ не так, и моей вины нет. Но он нарушил правила, а то, что он не знал о законах, так это исключительно его проблема, ну и агента, который быстро махнул на хоккеиста рукой, как только он перестал приносить деньги. Но больше всего раздражает, что Марков уже не в первый раз после возвращения (и не в десятый) сообщает, как здорово все было в НХЛ, а в КХЛ ужасно. Так ехал бы в Северную Америку и работал там. Но его в Канаде никто не ждет, напомню, что «Монреаль» практически выгнал игрока, не дав ему возможности заключить короткий контракт, чтобы сыграть 1000 матчей.

Защита

«Спартак» заключил контракт с Михаилом Мамкиным. Пару дней назад этот хоккеист покинул «Автомобилист», где решили чистить платежную ведомость. Предположили, что, получив сумму за досрочное расторжение контракта, Михаил быстро найдет работу, и не ошиблись. Тем более в «Спартаке» он уж играл. Но есть ощущение, что менеджеры клубы просто взяли хоккеиста с рынка, а сам спортсмен не стал искать достойных вариантов и подписал соглашение.

Проблема в том, что красно-белым он особенно и не нужен, а защитник мог бы выбрать варианты интересней. Не с точки зрения денег, а в смысле игровой практики. Даже без Михаила у московского клуба полный комплект в обороне. Пусть пока со многими неизвестными. Например, защитник с действующим контрактом Андрей Зубарев постоянно жалуется на то, что клуб не расплатился с ним за прошлый сезон. И до сих пор непонятно, останется ли он в команде, как и другой ветеран — Яков Рылов. Известно, что «Спартак» бы с ними давно попрощался, но в клубе не горят желанием платить компенсацию, а вариантов с обменом нет.

Если Зубарев и Рылов остаются, то Мамкин точно не нужен. Подписан контракт с Тимом Хеедом, продлено соглашение с Александром Никишиным, в составе есть Дмитрий Вишневский, из Челябинска перевезен Олег Евенко. Да, формально еще идут переговоры с Артемом Сериковым, но стороны, видимо, придут к единому мнению. В ВХЛ Семен Переляев, Аким Тришин, Родион Порошин, пара молодых растет в МХЛ. И куда тут Мамкин? Просто ради того, чтобы был. Кажется, что стороны не слишком подумали перед сделкой.

Возвращение

Продолжаем истории игроков с непростой судьбой. Форвард Дмитрий Буйницкий подписывает новый контракт с минским «Динамо». Этот хоккеист сверкнул в одном сезоне за белорусский клуб, а затем ему сломали карьеру. Дело было перед сезоном-2019/20. До этого форвард довольно неплохо сыграл за минчан, забросил десять шайб в 36 матчах. Казалось бы, неплохое достижение для молодого хоккеиста, но не такое, чтобы хвататься за голову от восторга.

Однако в «Металлурге» из Магнитогорска посчитали по-другому. Бывший вице-президент клуба Геннадий Величкин почему-то поразился статистике, забрал Дмитрия к себе, выписав ему 100 миллионов рублей на три года. Это был кошмар, никто не понимал, что делает менеджер, зачем он вкладывает такие средства в хоккеиста с одним неплохим сезоном за плечами. И ведь «Металлург» заплатил компенсацию минчанам. И чем все закончилось? Провалом.

Буйницкий провел за «Металлург» всего девять матчей, набрал одно очко, получил травму, долго лечился и еще до окончания сезона был отправлен в «Авангард». И не в результате сделки, балашихинцы подобрали игрока с рынка, чтобы составить о нем собственное мнение. В Подмосковье за плечами Дмитрия ни одного матча в КХЛ, а постоянные ссылки в ВХЛ, где он совсем не блистал. Еще два сезона были для Буйницкого плохими с точки зрения здоровья. Он провел лишь 12 матчей в прошлом чемпионате, много лечился, а сейчас заключил весьма скромное соглашение с «Динамо». Дмитрий начинает с нуля. А ведь два года назад стоил 100 с лишним миллионов. Правда, по версии одного менеджера.