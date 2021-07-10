Форварда наказали на 4 года за употребление кокаина. Он оказался не виноват и продолжит карьеру в КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Данис Зарипов подписал новый контракт с «Ак Барсом». Нападающий доказал, что хочет играть, согласившись на значительное понижение зарплаты. А клуб сохранил хоккеиста, который уже больше чем спортсмен. Радует, что стороны быстро договорились. И никто не должен остаться недовольным. 20 миллионов — справедливая цифра для нападающего, которому уже сорок лет. Сюда входит и бонус за заслуги перед «Ак Барсом». Глупо спорить с тем, что Зарипов уже не может приносить столько пользы на льду, сколько раньше. Но хорошо, что это осознал сам хоккеист, ведь его представители начинали торги с суммы 60 миллионов.

Но хватит о деньгах. Не знаю подробностей переговоров, но надеюсь, что руководство клуба сформулировало перед игроком новую задачу. Статистика не так и важна для Даниса. Честно говоря, его голы и передачи будут сильней давить на партнеров. Что делать с хоккеистами, которые значительно младше Зарипова, получают больше игрового времени, а набирают меньше очков? Так вот форвард должен стать не лучшим бомбардиром, а формировать дух «Ак Барса». Он обязан помогать Дмитрию Квартальнову, точнее нивелировать все недостатки главного тренера. Квартальнов эмоциональный и вспыльчивый, может обидеть или запугать кого-то? Зарипов должен заставить любого хоккеиста иначе посмотреть на проблему. Но не мешать тренеру, а помогать ему.

Конечно, мы ждем от Даниса крутых решений на площадке. И это тоже важно. Но надо быть готовым, что и игровое время сократится, да и количество матчей вряд ли будет прежним. Это нормально. Данис уже перешел в другую категорию. Он не просто хоккеист, а символ, который сумел сохранить любовь болельщиков и всеобщее уважение от журналистов. Зарипов остается ради того, чтобы выиграть еще один Кубок Гагарина. Честно говоря, очень хочется, чтобы у него получилось. А если не выйдет в этом сезоне, то он останется на следующий. Я уверен в этом.

Легионеры ЦСКА

ЦСКА договорился с Джоном Гилмором, клуб подписал контракт с защитником и окончательно сформировал свою легионерскую линию. Стала ли она сильней? Большой вопрос. Несколько решений армейской команды трудно объяснить. Отказались от вратаря Ларса Юханссона, который почти полностью компенсировал потерю Ильи Сорокина. Посчитали, что у шведа есть проблемы со здоровьем, но взяли Адама Рейдеборна из «Ак Барса». Хоккеиста, который выглядел совсем не лучше Тимура Билялова и уступил ему место в рамке в решающих матчах. Впрочем, у ЦСКА довольно сильный тренер вратарей, Сергей Наумов решит какие-то проблемы новичка, но с трудом верится, что полностью изменит хоккеиста.

В защите знакомые имена: Джон Гилмор и Клас Дальбек. Могли бы сохранить Мэтта Робинсона, но решили, что Джон моложе, быстрее и, вероятно, активней сыграет в первой бригаде большинства. Однако, Гилмор явно хуже у своих ворот, вряд ли кто-то будет спорить с этим. По Дальбеку вопросов нет, он играет на своем уровне, весьма качественно, пусть и неброско.

Есть непонимание селекции армейцев по форвардам. Главная потеря — Брендэн Лайпсик, права на которого отдали «Металлургу». У армейцев дефицит творческих нападающих, канадец бы здорово пригодился. И ладно бы Игорь Никитин получил не менее талантливых хоккеистов. Но Лукас Валльмарк в прошлом сезоне вообще не забил ни одной шайбы, а его последний всплеск был три года назад в АХЛ. Йокаим Нордстрем — замена Ивана Телегину или конкурент Павлу Карнаухову, как по статистике, так и по функционалу. Кажется, что в этом году ЦСКА сэкономил на иностранцах.

Новички

«Торпедо» в один день подписало сразу трех игроков. Про Егора Мартынова из «Металлурга» мы уже говорили. Сразу после того, как магнитогорский клуб расстался с ним, были уверены, что он без труда найдет работу. Нельзя сказать, что хоккеист перешел в менее слабый клуб. В прошлом сезоне команда Дэвида Немировски уже доказала, что может очень сильно удивлять, а нынешняя селекционная работа «Металлурга» не делает ее фаворитом.

Приглашен Илья Алтыбармакян. Очень талантливый хоккеист, который, к сожалению, попал в плохую историю. Это история с кокаином в крови оставила Илью на полтора года вне хоккея. К счастью, наказание сократили, ведь изначально спортсмена хотели дисквалифицировать на 4 года, так как удалось доказать невиновность, но время не вернешь. Однако, потенциал у парня огромный, и если все пойдет, как надо, то «Торпедо» получит очень сильного форварда. Плохо то, что Алтыбармакян так и не сыграл на взрослом уровне, а там нужны и другие навыки, кроме наглости — этим он выделялся в МХЛ.

Что касается нападающего Даниила Лапина, то тут не все так однозначно. В свое время форварда перевезли из Новосибирска в Казань, однако менеджеры и тренеры «Ак Барса» переоценили достижения спортсмена на уровне МХЛ. Лапин довольно быстро стал не нужен казанцам. Хотя нападающий провел последний сезон в Альметьевске, он не заинтересовал и новых менеджеров клуба. Лапин неплох, но даже на уровне ВХЛ он не слишком выделялся. Правда, в прошлом сезоне у «Нефтяника» было два первых звена, подвинуть Ярослава Альшевского и Даниэля Насыбуллина было нереально, а Лапин выступал в третьей тройке. Но ведь и в «Торпедо» будет тоже самое, топ-6 там есть, скоро еще Иван Чехович вернется. Впрочем, Немировски может и удивить, если Лапин постарается.