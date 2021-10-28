Будет ли «Авангард» менять тренера? Отвечает главный человек клуба

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов оперативно отреагировал на запрос корреспондента «СЭ» и пригласил его в свой офис, чтобы лично ответить на вопросы по поводу ситуации в омском клубе и будущего главного тренера Боба Хартли .

— Во вторник у меня появилась информация о том, что клуб начал поиски нового тренера на будущий сезон. По моим данным, актуальна фамилия шведа Рикарда Гренберга, который тренирует швейцарский «Цюрих».

— Нет, это не так. Допускаю, что ваши источники подвели и донесли информацию в искаженном виде. Я прекрасно знаю, кто такой Гренберг и что он собой представляет как специалист. Но за все время, пока являюсь председателем совета директоров «Авангарда», его фамилия в качестве возможного тренера команды никогда нами не обсуждалась. Я ответственно заявляю, что смена главного тренера в наши планы не входит. Боб Хартли, как и менеджмент клуба, заслужил кредит доверия своими прошлогодними успехами. И с моей стороны, и со стороны болельщиков.

Конечно, мы все недовольны результатами и игрой команды на старте сезона. И руководство, и тренерский штаб, и болельщики, и сами хоккеисты. Ровно поэтому я постоянно нахожусь на связи с генеральным менеджером Алексеем Волковым, а тот ежедневно контактирует с тренерским штабом. Работа ведется, никто не сидит и не наблюдает спокойно за тем, что происходит на льду. Что из этой работы получится — увидим после окончания сезона. Тогда все обсудим и уже будем принимать дальнейшие решения. Сейчас все находятся в одной лодке. Не будем же мы, в конце концов, лишать мантры уважаемого блогера из Балашихи, который мечтает об отставке Хартли.

— Хартли после матча со СКА заявил, что никакого отношения к трансферной политике «Авангарда» не имеет. Это правда?

— Мне кажется, что здесь были какие-то трудности с переводом. Конечно, Боб не занимается поиском игроков. Это работа генерального менеджера. Но все финальные решения проходят процесс согласования со всем тренерским штабом, в том числе и с Хартли. Я уже несколько раз говорил, что у нас сложилась эффективная схема взаимодействия с менеджментом и главным тренером клуба. Есть генеральный менеджер, который согласовывает стратегию развития команды со мной и советом директоров. Есть тренерский штаб, который работает в тесном контакте с генеральным менеджером. Повторюсь, мы здесь в одной лодке.

— Не могу не спросить про предстоящий матч «Авангарда» и «Ак Барса» в Дубае. После подписания вашего меморандума началось много разговоров. Читал немало негативных отзывов от омичей — мол, лучше бы в Омске такой матч сыграли.

— В Омске мы должны сыграть совсем скоро, меньше чем через год. И, уверен, никогда оттуда больше не уедем. Что касается Дубая, то если все сложится удачно, болельщики из Омска смогут посмотреть этот матч вживую. Сейчас наш оргкомитет активно работает над привлечением спонсоров для организации такой поездки, есть разные задумки по механике такой акции для омичей. Для нас это очень важный проект, в том числе с точки зрения участия в нем как можно большего количества болельщиков из Омска. Уже завтра должны запустить продажу билетов на Dubai Ice Show, частью которого станет матч KHL World Games между «Авангардом» и «Ак Барсом».