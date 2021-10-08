«Авангард» валится, игроки с трудом терпят Хартли. Что происходит с чемпионом?

Прошлогодний обладатель Кубка Гагарина движется вниз по турнирной таблице. Разбираемся, что это — глобальный кризис или временные трудности

Проблемы были ожидаемы

«Авангард» провалил начало сезона с треском. Команда набирает в среднем менее очка за игру, выдав худший старт за четыре года правления Боба Хартли, и занимает лишь шестую строчку в своей конференции. В трех предыдущих сезонах «ястребы» после 13 проведенных матчей шли на первом-втором местах на «Востоке». Сейчас их от этих позиций отделяет пропасть в двенадцать очков. Разрыв с идущим на десятом месте «Амуром» минимально возможный.

Когда твой предсезонный прогноз начинает подтверждаться уже через месяц с небольшим, то меньше всего хочется ставить плюсик за прозорливость самому себе. Это необязательно говорит о глубоком понимании хоккейных процессов. Уже летом подавляющему количеству экспертов было понятно, что «Авангард» ждут проблемы. Действительность оказалась по отношению к действующему обладателю Кубка Гагарина еще более сурова. Менеджмент «ястребов», доверившись Хартли и набрав кучу силовых игроков без большого таланта, сам загнал себя в тупик. В итоге Телегин выходил в первом звене, Косов — во втором, едущий с ярмарки Паре — в большинстве. Это полный кошмар. Даже если вдруг менеджменту удастся найти хорошего форварда с российским паспортом под топ-6, то всех проблем его приход не решит.

Действующий обладатель Кубка Гагарина ранее так же плохо начинал защиту титула только много лет назад. В 2009-м «Ак Барс» кувыркался на старте сезона, но потом выправил ситуацию точечными трансферами за немаленькие деньги. При жестком потолке моментов для таких маневров остается по минимуму. Сохранить прежние позиции тяжело, поскольку кубковый успех все хотят монетизировать. В ближайшем будущем может появиться тенденция на подписание долгосрочных контрактов, чтобы сохранить ключевых игроков у себя как можно дольше. Пока же «Авангард» на собственной шкуре узнает, что потолок приносит не только пользу, но и серьезные проблемы. Руководство клуба, находясь на седьмом небе после выигрыша титула, стратегически ошиблось, проведя сомнительную селекцию. Назвать текущий кризис полностью рукотворным, пожалуй, было бы преувеличением.

Потеря ключевых хоккеистов сказалась на команде. Фото ХК «Авангард»

Ушли почти все игровики

В ответ на любые возражения и аргументы, объясняющие стартовые неудачи необходимостью перестройки на лету после капитальных изменений в межсезонье, приведу слова генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова. С ним я общался в первой половине августа и тогда спросил напрямую о том, стоит ли критично оценивать выступление команды и действия новичков уже в самом начале сезона. «Задачи остаются максимальными, поэтому брать паузу в начале сезона для отговорок мы не будем, — подчеркнул функционер. — Оценивать всех игроков следует по самой высокой шкале. Задрали планку — ей надо соответствовать. Такое слово, как спокойствие, отгоняем от себя подальше. К критике мы всегда открыты. Я к ней спокойно отношусь, поскольку и в негативных оценках можно найти рациональное зерно. Если нет результата, то критика всегда заслуженна».

Визуальные наблюдения иногда могут вводить в заблуждение. Несколько дней назад своими глазами видел в Челябинске, как прекрасно стартовавший в чемпионате «Трактор» судорожно отбивался от мощных атак «Авангарда» на большей части второго и третьего периодов. Гостей подвели вратари Грубец и Демченко, пропустившие по одной необязательной шайбе. Особенно удивляет чех, роскошно проведший чемпионский плей-офф. Из небожителя он превратился в земного персонажа со своими слабостями. Он пропускает после не самых сложных бросков и дико нестабилен. Статистика в данном случае убедительна. Коэффициент надежности составляет 2,86 пропущенных шайбы в среднем за матч, в прошлом сезоне — 2,04. Процент отраженных бросков — 90, ранее — 92,9. В плей-офф цифры и вовсе были заоблачными. Грубец может прибавить, что не будет сенсацией. Это вратарь хорошего уровня. Последний матч в Нур-Султане он провел неплохо. Беда в том, что необходимо разом решать целый комплекс накопившихся вопросов, а не только вратарский.

Хоккеисты «Авангарда». Фото ХК «Авангард»

В прошлом регулярном чемпионате «Авангард» совершил почти невозможное, став лучшим по действиям как в большинстве (27,7 %) так и в меньшинстве (88,2 %). Несколько ключевых фигур, игравших огромную роль в спецбригадах, покинули команду в межсезонье — Буше, Семенов, Стась, Потапов, Чинахов. Большинство, оставшееся без ушедшего в СКА тренера Константина Шафранова, просело лишь немного — на данный момент оно шестое в лиге (25%). Многих смущал его преемник Антон Курьянов, который имеет минимум опыта работы. Но готового специалиста в КХЛ по реализации лишнего попросту нет. Разве что Тони Вирта в «Йокерите». В «Авангарде» решили пойти эволюционным путем, надеюсь вырастить специалиста самостоятельно.

Меньшинство рухнуло с первой строчки на семнадцатую (77,8%). Изменить ситуацию реально, но настолько идеальной, как в прошлом сезоне, она не станет из-за имеющихся в наличии хоккеистов.

Взять кого-то со стороны не вариант по уже указанным выше причинам. Остается надеяться на другие решения менеджмента.

Боб Хартли. Фото ХК «Авангард»

Что делать?

Недавно главный босс клуба Александр Крылов дал большое интервью в прямом эфире и сказал, что для выхода из сложной ситуации есть план Б. Настало время приводить его в действие. Со стороны сложно понять, в чем именно он заключается. В моем понимании, нельзя все отдавать на откуп главному тренеру. Хартли — большой хоккейный ум, но на протяжении карьеры из-за своего въедливого подхода терял контакт с командами. Долго его терпеть очень сложно.

Нападающий «Трактора» Алексей Потапов в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Гагарина. В прошлую субботу он пришел в студию «Трактор Live» и с большой долей юмора сравнил подхода канадского тренера с ГУЛАГом. Все так же строго, по расписанию и через работу. Через несколько дней цитата разнеслась широко по интернетам с гневным осуждением позиции хоккеиста. Хотя насчет методов работы Хартли не было сказано ничего нового, если не считать яркого сравнения. О них говорили еще в то время, когда специалист работал в Северной Америке. В чемпионской раздевалке «Авангарда» Илья Ковальчук едва сдержался от мата, чтобы не сказать при всех о том, как тренер их достал за сезон.

Хартли сумел поставить себя так, что сосредоточил в своих руках большие полномочия и не желает с ними делиться. При наличии хорошего результата этот подход можно назвать даже адекватным. Сейчас нужна гибкость, поскольку «режим ГУЛАГа» перестал быть эффективным.

В прошлом сезоне ситуацию исправил приход Ковальчука, сумевшего удержать раздевалку от распада на несколько группировок. Сейчас объединяющая фигура такого калибра отсутствует даже на горизонте.

О существовании тлеющего конфликта с генеральным менеджером Алексеем Волковым, как утверждают мои некоторые собеседники, мне судить сложно. Но назвать их единомышленниками не возьмусь. Для Хартли он не настолько авторитетный человек, чтобы канадец радикально поменял свою позицию по какому-то большому вопросу. Хотя, вероятно, именно сейчас нужно отложить кнут и провести амнистию для «узников ГУЛАГа». Может, отправить кого-то в список отказов или обменять. Может, дать шанс молодым, чтобы за счет притока свежей крови встряхнуть команду. Остается только Крылов. Его слово в «Авангарде» — больше чем закон. Но для начала, наверное, и ему стоит попробовать обойтись косметическими мерами, а не устраивать глобальный разнос. Плей-офф стартует только через несколько месяцев.