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Что случилось с «Авангардом»? Чемпион играет как обычный середняк

Алексей Шевченко
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Сегодня, 11:55
Оливер Каски (67-й номер). Фото ХК «Авангард»
Оливер Каски (67-й номер). Фото ХК «Авангард»
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Обзор дня Алексея Шевченко.
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Матч

Североамериканское дерби в КХЛ закончилось справедливой и полноценной победой Билла Питерса над Бобом Хартли. Екатеринбургский клуб был быстрее, интереснее, изобретательнее, и довольно необычно писать такое про команду, у которой очевидные проблемы как с системой, так и с исполнителями. Но на фоне соперника из Балашихи они смотрелись прекрасно. Райану Спунеру никто не мешал творить, Брукс Мэйсик делал отличные передачи (его две шайбы в пустые ворота все-таки не имеют такой ценности), а Владимир Галкин еще раз убедил, что иностранный вратарь клубу не нужен. Однажды команда зацепилась за такой результат. После того как сенсационно обыграли СКА, у уральцев началась светлая полоса, но потом она завершилась. Сейчас был сложный период, но повезло с тем, что приехал середняк турнирной таблицы.

Боб Хартли по-прежнему ссылается на то, что в команде много игроков, а они должны привыкнуть к новой системе и требованиям. Но с самого начала смущали параметры. Помните, летом удивленные хоккеисты «Авангарда» рассказывали, что им буквально приходится переучиваться. Одно дело, когда тренер просит придерживаться определенной тактики, и совершенно другое — когда он пытается переделать хоккеистов. При этом в команде у него далеко не молодые парни, с огромной карьерой за плечами, и им тяжело начинать с нуля. Это как сангвинику резко приказывают стать меланхоликом. Попытаться-то можно, но вряд ли получится что-то хорошее. Тут, конечно, и добавились селекционные ошибки, которые руководству выдавали за успех. Наиль Якупов тащит вниз второе звено, рядом с ним деградирует Сергей Толчинский. Уже сейчас есть первое звено и все остальные, а защитники сосредоточены на блокированных бросках, и если бы не Оливер Каски (а к нему у Хартли всегда были претензии), то было бы совсем грустно. Но Александра Крылова все устраивает, он во что-то верит, так как что эти поражения и турнирное место в таблице не должны вызывать вопросов. К званию середняка «Авангард» идет сознательно.

В АХЛ

Еще один российский хоккеист отправлен в фарм-клуб, но в этом случае решение выглядит сенсационным. Конечно, назвать Ивана Просветова российским хоккеистом тяжело. Возможно, у него остался паспорт, но при этом за океаном он играет уже пять лет, начинал с юниорских лиг США, затем перебрался в Канаду. Три года назад его выбрали в четвертом раунде драфта, и он сразу же подписал контракт новичка с «Аризоной». За это время Просветову дали всего три матча в команде НХЛ, зато в первый сезон отправляли в ист-кост, что показывает крайнюю степень недовольства формой спортсмена. В прошлом чемпионате Иван впервые вышел в стартовом составе клуба НХЛ, но не сумел проявить себя, пропустив три шайбы от «Колорадо», а его команда уступила 2:4.

Просветов относительно неплохо выступал за «Тусон», и хотя статистика была плохой, стоит напомнить, что весь фарм-клуб был довольно слабым. В нынешний тренировочный лагерь он ехал с одной целью — закрепиться в главной команде. Никогда положение «койотов» в линии вратарей не было столь тяжелым. Конкурентами Просветова были Картер Хаттон и Йозеф Корженарж. Оба на зарплате в 750 тысяч долларов, то есть вся борьба между вратарями была исключительно на площадке.

Это все не похоже на историю Ильи Коновалова (конкуренты — Коскинен, Смит) и Алексея Мельничука (Раймер, Хилл), тут другое. Но даже в такой ситуации Иван проиграл конкуренцию, хотя формально его контракт дороже на 58 тысяч. И трудно понять, когда по поводу Просветова приняли решение. Последний раз он выходил на лед 30 сентября, провел два периода против «Анахайма» и пропустил только одну шайбу после 16 бросков, а команда победила. В Россию его звали, но он сослался на то, что «Аризона» не отпускает, и предпочел отработать контракт. Это межсезонье показало, что на голкипера не слишком рассчитывают. Впрочем, ему только 22 года, может быть, посчитали слишком молодым для НХЛ.

Хоккеисты &laquo;Йокерита&raquo;. КХЛ пора решать, что делать с «Йокеритом». Законы Финляндии не дают их клубу играть честно

Серия

«Йокерит» прервал свою серию побед, не сумев взять два очка в Челябинске. При этом клуб все равно заработал один балл, возглавив таблицу Западной конференции. Команда Лаури Марьямяки производит очень хорошее впечатление. И накануне они смотрелись здорово, сыграв вничью с сильным соперником, а надо уже привыкать, что челябинский клуб — один из фаворитов турнира. Иностранный клуб очень обученный, хоккеисты на льду все делают правильно. Бросается в глаза то, что никто грубо не ошибается, не рискует на ровном месте, а выполняет свое задание без срывов. Отлично действует оборона. Из строя выбыл Алекс Грант, но это не стало проблемой. Финны играют в шесть защитников на протяжении последних пяти матчей, при этом их состав не меняется, что, конечно, рано или поздно скажется на состоянии игроков. Да и травмы никто не отменял, но пока об этом говорить рано.

Главный козырь команды в том, что там нет какой-то одной звезды, от которой бы зависел исход встречи. Например, сейчас лучший бомбардир команды — Брайан О Нилл, у него 15 очков. Но лучшие снайперы — Ииро Пакаринен (8) и Никлас Енсен (6), а голы есть еще у десяти форвардов. Стабильность линий — вот главный козырь, хотя «минус 7» Джордана Шредера и выглядит удивительно. Но напомним, что у финнов самый маленький состав. На данный момент они использовали 15 форвардов, один из которых уже отправлен в Данию, а Марко Антилла травмирован. У «Динамо» на лед выходило за сезон 18 нападающих, а у СКА — 19. Пока все основные хоккеисты у финнов здоровы, они сильнее всех.

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