Что случилось с «Авангардом»? Чемпион играет как обычный середняк

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Североамериканское дерби в КХЛ закончилось справедливой и полноценной победой Билла Питерса над Бобом Хартли. Екатеринбургский клуб был быстрее, интереснее, изобретательнее, и довольно необычно писать такое про команду, у которой очевидные проблемы как с системой, так и с исполнителями. Но на фоне соперника из Балашихи они смотрелись прекрасно. Райану Спунеру никто не мешал творить, Брукс Мэйсик делал отличные передачи (его две шайбы в пустые ворота все-таки не имеют такой ценности), а Владимир Галкин еще раз убедил, что иностранный вратарь клубу не нужен. Однажды команда зацепилась за такой результат. После того как сенсационно обыграли СКА, у уральцев началась светлая полоса, но потом она завершилась. Сейчас был сложный период, но повезло с тем, что приехал середняк турнирной таблицы.

Боб Хартли по-прежнему ссылается на то, что в команде много игроков, а они должны привыкнуть к новой системе и требованиям. Но с самого начала смущали параметры. Помните, летом удивленные хоккеисты «Авангарда» рассказывали, что им буквально приходится переучиваться. Одно дело, когда тренер просит придерживаться определенной тактики, и совершенно другое — когда он пытается переделать хоккеистов. При этом в команде у него далеко не молодые парни, с огромной карьерой за плечами, и им тяжело начинать с нуля. Это как сангвинику резко приказывают стать меланхоликом. Попытаться-то можно, но вряд ли получится что-то хорошее. Тут, конечно, и добавились селекционные ошибки, которые руководству выдавали за успех. Наиль Якупов тащит вниз второе звено, рядом с ним деградирует Сергей Толчинский. Уже сейчас есть первое звено и все остальные, а защитники сосредоточены на блокированных бросках, и если бы не Оливер Каски (а к нему у Хартли всегда были претензии), то было бы совсем грустно. Но Александра Крылова все устраивает, он во что-то верит, так как что эти поражения и турнирное место в таблице не должны вызывать вопросов. К званию середняка «Авангард» идет сознательно.

Очень хочется порадовать вас победными фотографиями, но сегодня есть только эти. Верим в послезавтра ?? И отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали «ястребов» на трибунах — вас было немного, но мы вас слышали! pic.twitter.com/9w8quOdLPB — ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 4, 2021

В АХЛ

Еще один российский хоккеист отправлен в фарм-клуб, но в этом случае решение выглядит сенсационным. Конечно, назвать Ивана Просветова российским хоккеистом тяжело. Возможно, у него остался паспорт, но при этом за океаном он играет уже пять лет, начинал с юниорских лиг США, затем перебрался в Канаду. Три года назад его выбрали в четвертом раунде драфта, и он сразу же подписал контракт новичка с «Аризоной». За это время Просветову дали всего три матча в команде НХЛ, зато в первый сезон отправляли в ист-кост, что показывает крайнюю степень недовольства формой спортсмена. В прошлом чемпионате Иван впервые вышел в стартовом составе клуба НХЛ, но не сумел проявить себя, пропустив три шайбы от «Колорадо», а его команда уступила 2:4.

Просветов относительно неплохо выступал за «Тусон», и хотя статистика была плохой, стоит напомнить, что весь фарм-клуб был довольно слабым. В нынешний тренировочный лагерь он ехал с одной целью — закрепиться в главной команде. Никогда положение «койотов» в линии вратарей не было столь тяжелым. Конкурентами Просветова были Картер Хаттон и Йозеф Корженарж. Оба на зарплате в 750 тысяч долларов, то есть вся борьба между вратарями была исключительно на площадке.

Это все не похоже на историю Ильи Коновалова (конкуренты — Коскинен, Смит) и Алексея Мельничука (Раймер, Хилл), тут другое. Но даже в такой ситуации Иван проиграл конкуренцию, хотя формально его контракт дороже на 58 тысяч. И трудно понять, когда по поводу Просветова приняли решение. Последний раз он выходил на лед 30 сентября, провел два периода против «Анахайма» и пропустил только одну шайбу после 16 бросков, а команда победила. В Россию его звали, но он сослался на то, что «Аризона» не отпускает, и предпочел отработать контракт. Это межсезонье показало, что на голкипера не слишком рассчитывают. Впрочем, ему только 22 года, может быть, посчитали слишком молодым для НХЛ.

Серия

«Йокерит» прервал свою серию побед, не сумев взять два очка в Челябинске. При этом клуб все равно заработал один балл, возглавив таблицу Западной конференции. Команда Лаури Марьямяки производит очень хорошее впечатление. И накануне они смотрелись здорово, сыграв вничью с сильным соперником, а надо уже привыкать, что челябинский клуб — один из фаворитов турнира. Иностранный клуб очень обученный, хоккеисты на льду все делают правильно. Бросается в глаза то, что никто грубо не ошибается, не рискует на ровном месте, а выполняет свое задание без срывов. Отлично действует оборона. Из строя выбыл Алекс Грант, но это не стало проблемой. Финны играют в шесть защитников на протяжении последних пяти матчей, при этом их состав не меняется, что, конечно, рано или поздно скажется на состоянии игроков. Да и травмы никто не отменял, но пока об этом говорить рано.

Главный козырь команды в том, что там нет какой-то одной звезды, от которой бы зависел исход встречи. Например, сейчас лучший бомбардир команды — Брайан О Нилл, у него 15 очков. Но лучшие снайперы — Ииро Пакаринен (8) и Никлас Енсен (6), а голы есть еще у десяти форвардов. Стабильность линий — вот главный козырь, хотя «минус 7» Джордана Шредера и выглядит удивительно. Но напомним, что у финнов самый маленький состав. На данный момент они использовали 15 форвардов, один из которых уже отправлен в Данию, а Марко Антилла травмирован. У «Динамо» на лед выходило за сезон 18 нападающих, а у СКА — 19. Пока все основные хоккеисты у финнов здоровы, они сильнее всех.