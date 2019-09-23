Знарок вернулся к работе со «Спартаком» после болезни

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок сегодня провел тренировку красно-белых и завтра вернется на скамейку в домашнем матче с «Салаватом Юлаевом».

Напомним, что Знарок из-за дополнительного обследования после перенесенной пневмонии оставался в Москве и пропустил три выездных матча команды.

«Спартак» по итогам 10 сыгранных матчей набрал 9 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. (Михаил Зислис)