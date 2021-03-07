Дмитрий Квартальнов: «Зарипов не сыграет в следующем матче, а по Рейдеборну вопрос открыт»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Торпедо» (4:0) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

— Думаю, была хорошая игра, обоюдоострая. Во втором периоде хорошо сыграли в меньшинстве — была такая, наверное, ключевая ситуация. Третий период доиграли поспокойнее, — приводит слова тренера сайт казанцев.

— Как оцените ход серии с «Торпедо». Каждый следующий матч для вашей команды получается чуть легче, чем предыдущий. Это хуже, чем если бы был напряженный матч?

— Думаю, матч и был напряженный. Второй период показал: мы стали играть туда-сюда, часто стали терять шайбу. Здесь нам есть о чем подумать. И если бы Тимур Билялов в каком-то моменте дрогнул, образно говоря, то все бы сложилось... Это очень тонкая вещь. Забей соперник «5 на 3», такой подарок был, и все могло бы сложиться по-другому. Любое удаление, любой момент — мы понимаем это прекрасно. Думаю, и ребята это понимают.

— Смогут ли принять участие в следующем матче в Нижнем Новгороде Данис Зарипов и Адам Рейдеборн?

— Данис Зарипов не сыграет в следующем матче, а по Адаму вопрос открыт.

— Прокомментируйте степень тяжести повреждения Альберта Яруллина и почему сегодня не было в составе Александра Бурмистрова?

— Альберт даже не поехал с нами в Нижний Новгород. В общем-то, думаю, к домашним играм он уже будет готов. Александру Бурмистрову дали отдохнуть. У нас есть ребята, которые ждут шанса, а Сашке дали немного отдохнуть.