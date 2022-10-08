Знарок подтвердил планы «Ак Барса» по поиску новых игроков
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:3) ответил на вопрос об активности на трансферном рынке.
«Работа на трансферном рынке ведется. По фамилиям вы знаете мою позицию — ничего говорить не буду. Скажу только, что нам нужны и в оборону игроки, и в атаку. В каком состоянии Юдин я еще не в курсе. Врачи не подходили, но если доиграл, то, наверное, нормально. Но сейчас он еще «горячий», завтра будет видно. Гол Галимова? А вы сами как отреагировали? Офигели? Вот и я офигел. Конечно же такие голы запоминаются. Дай бог, чтобы он в следующей игре так сделал — он может играть, у него хорошие руки, голова, хорошо катается. Будет взрослее — будет еще лучше играть», — сказал Знарок.
Казанская команда проиграла третий матч подряд и четвертый из пяти последних игр.
«Ак Барс» с 19 очками после 15 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
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Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -