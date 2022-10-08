Знарок подтвердил планы «Ак Барса» по поиску новых игроков

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:3) ответил на вопрос об активности на трансферном рынке.

«Работа на трансферном рынке ведется. По фамилиям вы знаете мою позицию — ничего говорить не буду. Скажу только, что нам нужны и в оборону игроки, и в атаку. В каком состоянии Юдин я еще не в курсе. Врачи не подходили, но если доиграл, то, наверное, нормально. Но сейчас он еще «горячий», завтра будет видно. Гол Галимова? А вы сами как отреагировали? Офигели? Вот и я офигел. Конечно же такие голы запоминаются. Дай бог, чтобы он в следующей игре так сделал — он может играть, у него хорошие руки, голова, хорошо катается. Будет взрослее — будет еще лучше играть», — сказал Знарок.

Казанская команда проиграла третий матч подряд и четвертый из пяти последних игр.

«Ак Барс» с 19 очками после 15 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции.