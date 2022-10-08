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8 октября, 19:59

Знарок после трех поражений подряд заявил, что доволен игрой «Ак Барса»

Рустам Имамов
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:3).

«Знаете — это парадокс, играем плохо — выигрываем, играем хорошо — проигрываем, — сказал Знарок. — Но в данном случае для нас важнее игра. Последние две игры я видел то, что хочу. Только нужно убрать ошибки и подтянуть реализацию. Несмотря на поражение, по моему профессиональному мнению, половина предыдущей игры и сегодняшний матч мне понравились. Был коллектив, была команда, были тактически грамотные моменты. Без ошибок, конечно, никто не играет. Не хватило голов, потому что моменты мы создавали неплохие, но не хватило именно реализации. Наверное — это уже психология. Я не сильный психолог, но и это тоже моя работа».

Казанская команда проиграла третий матч подряд и четвертый из пяти последних игр.

«У меня и 11 поражений подряд было в карьере... Конечно, мы хотели по-другому сыграть, но отдельные ошибки игроков не позволили нам это сделать. Где-то на девятой минуте мы перешли в три звена, потому что нужно было вытаскивать матч. Чего-то не хватило, хотя я не скажу, что команда подсевшая, мы играем уже четвертый матч, не думаю, что там дело в физическом состоянии», — подчеркнул Знарок.

«Ак Барс» с 19 очками после 15 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции.

КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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