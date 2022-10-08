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8 октября, 20:10

Александр Бурмистров: «Не должны были проигрывать третий матч дома»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров ответил на вопросы журналистов после игры с регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:3).

— Главный тренер говорил, что нужно зацепиться за концовку игры с «Автомобилистом», и тогда моменты пойдут. Получилось это?

— Главное, что моменты есть, просто реализация хромает очень сильно. Пытаемся что-то сделать, нам правильно тренеры говорят — лишние передачи делаем, надо попроще сыграть, бросить и попробовать «закопать» шайбу.

— «Барыс» так четко разобрал вас или в целом ничего особенного не было?

— Они на контратаках сыграли, мы пропустили непонятные голы. Мы всегда говорим, что команды будут так играть на контратаках, надо построже сыграть, но желание забить гол захлестывает, потому получаются такие моменты.

— Но есть позитивный момент — гол Артема Галимова. Как скамейка на него отреагировала?

— Отлично отреагировали — этот гол придал нам свежести, команда побежала отыгрываться с 1:3. Думаю, все видели, что мы пытались, старались, втыкались. Делали все возможное, чтобы забить гол.

— Сложно такой гол исполнить?

— Конечно, сложно, если не каждый такое может исполнить!

— Какое сейчас настроение в команде?

— Сейчас главное не опустить руки, потому что у нас тяжелый месяц впереди. Мы проиграли три матча, но нужно извлечь что-то хорошее и идти вперед.

— С топ-командами у «Ак Барса» нет проблем в настрое. А с середняками его как будто меньше.

— Это не так, мы сейчас на каждую игру выходим как на последнюю, потому что и на нас так выходят. Проходных команд нет, команда всегда готовится серьезно. Третий матч при своих трибунах мы никак не должны были проигрывать, настрой был серьезный. Вы же видите, не можем просто забить гол.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22528
Александр Бурмистров
ХК Ак Барс
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