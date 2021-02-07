Знарок коротко подвел итог матча против рижского «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок коротко подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (2:1).

«Ситуация у нас сложная, игра получилась нервозная. Молодцы, что вязли 2 очка. У нас есть время подтянуть «физику» и рабочие моменты во время паузы», — цитирует тренера сайт «Спартака».