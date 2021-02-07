Знарок коротко подвел итог матча против рижского «Динамо»
22:35
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок коротко подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (2:1).
«Ситуация у нас сложная, игра получилась нервозная. Молодцы, что вязли 2 очка. У нас есть время подтянуть «физику» и рабочие моменты во время паузы», — цитирует тренера сайт «Спартака».
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-07-02-21/
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