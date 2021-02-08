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Воробьев рассказал, что решение о дебюте Андрея Мозякина за «Металлург» было принято еще летом

02:54
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:2).

«Решение о дебюте Андрея Мозякина было принято еще с лета. В силу ситуации, когда все болели, Андрей тоже заболел — никак не получалось. А так, это красивый жест от клуба, от организации для Сергея и для Андрея. У «Лисов» такая ситуация, что нужны очки. Скорее мы будем отдавать туда ребят, а не привлекать к нам», — приводит слова Воробьева официальный сайт КХЛ.

«Магнитка» набрала 75 очков и занимает третье место на Востоке. У «Барыса» 62 очка и восьмое место.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/07/481009.html

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