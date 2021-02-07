Разин назвал причины поражения «Северстали» от «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин признал закономерность поражения от «Динамо» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— В принципе, скажем так: игра не сложилась сегодня. И в первом, и во втором и в третьем периоде, — цитирует тренера сайт череповчан. — Шайба скачет, прыгает. Взять второй период — пять с половиной минут в атаке — всего четыре броска в створ. Это сегодня как раз такой показатель. Не умоляю заслуг «Динамо» — они сегодня очень хорошо играли, дисциплинированно. Тем более, с такими мастерами, которые не прощают любые ошибки, сразу вынимай. В концовке мы раскрылись, пропускали, кончено, много контратак, но счет того требовал — рисковали. Еще раз повторю сегодня многое валилось из рук, бывают такие игры. Надо их забыть, двигаться дальше. «Динамо» с победой.

— Сегодня «Северсталь» проводила третий матч с сильным соперником через день. Можно сказать, что не хватило сил?

— Я думаю, у «Динамо» такой же календарь был. На это, я думаю, грех жаловаться. Сегодня мы функционально-то не проиграли. Мы бежали-то нормально. Просто сегодня шайба у нас то подскочет, то подпрыгнет. В такие моменты последний пас она где-то перескакивала, перепрыгивала. Большинство сегодня не пошло. К сожалению, вот такие нюансы не в нашу пользу были.

— Когда ожидается возвращение Провольнева на лед?

— После паузы на Евротур. Хотелось бы.