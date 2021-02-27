Знарок: «Выдохнули люди после попадания в восьмерку»
23:00
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:5).
— Начали хорошо, но очень много удалялись. Выставили поиграть молодых, попробовать. Конечно, хотели победить, — цитирует тренер сайт красно-белых.
— Вы отлично начали финишный отрезок чемпионата после паузы на Евротур, но в конце два поражения. В каком состоянии команда подходит к плей-офф?
— Это психология. Выдохнули люди после попадания в восьмерку. Немного расслабились. А так, команда в хорошем состоянии, ждём плей-офф.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-27-02-21/
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