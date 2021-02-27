Крикунов: «Хотели занять третью строчку»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:1).

— Нам нужна была победа. Да, хватало и очка, но хотели закончить на победной ноте «регулярку». Заняли третье место, что само по себе неплохо. Попробовали кое-что поменять, попробовать сегодня. Мы готовимся к плей-офф, — цитирует тренера сайт КХЛ.

— То, что сегодня вышел основной состав — это обусловлено борьбой за третье место или не хотели, чтобы лидеры теряли тонус?

— Хотели занять третью строчку.

— Первый соперник «Северсталь». Что скажете?

— Кто есть, тот есть. Не от нас зависело уже.

— Вариант четвертого звена — это наиболее близкий вариант к плей-офф?

— Не могу сказать, если вы хорошо смотрели третий период, то Кучерявенко играл во втором звене.

— Еременко дали отдохнуть? Он начнет плей-офф?

— Есть варианты. Сегодня он отдыхал.