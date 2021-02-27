Крикунов: «Хотели занять третью строчку»
Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:1).
— Нам нужна была победа. Да, хватало и очка, но хотели закончить на победной ноте «регулярку». Заняли третье место, что само по себе неплохо. Попробовали кое-что поменять, попробовать сегодня. Мы готовимся к плей-офф, — цитирует тренера сайт КХЛ.
— То, что сегодня вышел основной состав — это обусловлено борьбой за третье место или не хотели, чтобы лидеры теряли тонус?
— Хотели занять третью строчку.
— Первый соперник «Северсталь». Что скажете?
— Кто есть, тот есть. Не от нас зависело уже.
— Вариант четвертого звена — это наиболее близкий вариант к плей-офф?
— Не могу сказать, если вы хорошо смотрели третий период, то Кучерявенко играл во втором звене.
— Еременко дали отдохнуть? Он начнет плей-офф?
— Есть варианты. Сегодня он отдыхал.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/146435-vladimir_krikunov____myi_gotovimsya_k_pley_off__
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