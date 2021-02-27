Брагин: «Динамо» играет на атаку, они очень неплохо взаимодействуют"

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:2).

— В плей-офф начинаем с Минском, поэтому хорошо, что сыграли игру перед этим. Сильные стороны посмотрели, слабые. Хорошая игра, обоюдоострая. Минск играет на атаку. Немного провалили отрезок трехминутный, пропустили два гола, но потом вернули концентрацию и довели игру до победы, — цитирует тренера сайт СКА.

— Могли бы выделить эти сильные и слабые стороны соперника?

— «Динамо» играет на атаку, они очень неплохо взаимодействуют. Плюс хорошие контратаки.

— Минск вышел на игру с тремя звеньями. Что нужно делать, чтобы соперник побыстрее задохнулся?

— Держать свой ритм, играть более агрессивно и короткими сменами.

— На сколько процентов команда готова к плей-офф?

— Мы готовились к плей-офф целенаправленно. Серия покажет.

— Не сыграли несколько лидеров: Белов, Тимкин. С чем связано их отсутствие?

— Мы оцениваем состояние всех игроков. Кто в лучших кондициях, тот и играет.