Брагин: «Динамо» играет на атаку, они очень неплохо взаимодействуют"
Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:2).
— В плей-офф начинаем с Минском, поэтому хорошо, что сыграли игру перед этим. Сильные стороны посмотрели, слабые. Хорошая игра, обоюдоострая. Минск играет на атаку. Немного провалили отрезок трехминутный, пропустили два гола, но потом вернули концентрацию и довели игру до победы, — цитирует тренера сайт СКА.
— Могли бы выделить эти сильные и слабые стороны соперника?
— «Динамо» играет на атаку, они очень неплохо взаимодействуют. Плюс хорошие контратаки.
— Минск вышел на игру с тремя звеньями. Что нужно делать, чтобы соперник побыстрее задохнулся?
— Держать свой ритм, играть более агрессивно и короткими сменами.
— На сколько процентов команда готова к плей-офф?
— Мы готовились к плей-офф целенаправленно. Серия покажет.
— Не сыграли несколько лидеров: Белов, Тимкин. С чем связано их отсутствие?
— Мы оцениваем состояние всех игроков. Кто в лучших кондициях, тот и играет.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-dinamo-minsk-priess-konfierientsiia-5/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю