Билялетдинов о драках: «Не призываем к этому, но есть ситуации, когда приходится. Лучевников повел себя достойно»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды над «Куньлунь Ред Стар» (5:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Команда играла хорошо, мы сделали правильные выводы после предыдущего матча. Ребята действовали креативно, много моментов создали. Соперник также выглядел неплохо в начале, но потом мы завладели инициативой и все уже стало ясно. «Куньлунь» в плане организации игры неплохо смотрится, мы разбирали их, но и сами правильно действовали.

Конечно, мы бы хотели всегда так играть, но не всегда получается. Надо не забывать, что вообще-то в хоккее есть еще соперник, не все позволяют так действовать. Но у нас много хороших хоккеистов, и они должны давать преимущество.

Жафярову было сложно, он не сразу начал играть, я его потом подключал. Молодец, здорово сработал, забил хороший гол. Свечников? Шайба забита была неплохая, под воротами неплохо действовал. Он быстро думает и находит решения.

Саня Радулов — это человек с эмоциями у нас, но он свое еще забьет. Хороший спортсмен всегда хочет забить. Драка? Знаете, Костя Лучевников обычно спокойный парень, никогда много не говорит. Но в этой ситуации повел себя достойно. Мы не призываем к этому, но есть ситуации, когда приходится», — сказал Билялетдинов.

До матча с «Ак Барсом» команда из Пекина была единоличным лидером КХЛ.