Билялетдинов о драках: «Не призываем к этому, но есть ситуации, когда приходится. Лучевников повел себя достойно»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды над «Куньлунь Ред Стар» (5:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Команда играла хорошо, мы сделали правильные выводы после предыдущего матча. Ребята действовали креативно, много моментов создали. Соперник также выглядел неплохо в начале, но потом мы завладели инициативой и все уже стало ясно. «Куньлунь» в плане организации игры неплохо смотрится, мы разбирали их, но и сами правильно действовали.
Конечно, мы бы хотели всегда так играть, но не всегда получается. Надо не забывать, что вообще-то в хоккее есть еще соперник, не все позволяют так действовать. Но у нас много хороших хоккеистов, и они должны давать преимущество.
Жафярову было сложно, он не сразу начал играть, я его потом подключал. Молодец, здорово сработал, забил хороший гол. Свечников? Шайба забита была неплохая, под воротами неплохо действовал. Он быстро думает и находит решения.
Саня Радулов — это человек с эмоциями у нас, но он свое еще забьет. Хороший спортсмен всегда хочет забить. Драка? Знаете, Костя Лучевников обычно спокойный парень, никогда много не говорит. Но в этой ситуации повел себя достойно. Мы не призываем к этому, но есть ситуации, когда приходится», — сказал Билялетдинов.
До матча с «Ак Барсом» команда из Пекина была единоличным лидером КХЛ.
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|Динамо
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|1
|3
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|2
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|0
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|7
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|3
|2
|1
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|8
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|3
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|2
|3
|9
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|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|11
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|8.09
|19:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|6 : 4
|8.09
|19:00
|
Витязь – Трактор
|2 : 3
|8.09
|19:00
|
Локомотив – СКА
|3 : 2
|8.09
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|1 : 5
|8.09
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|5 : 1
|8.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|2 : 6