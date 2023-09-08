Леонтьев — о причинах поражения от ЦСКА: «Много удалений, плюс индивидуальные ошибки»
Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев назвал причины поражения от ЦСКА
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев назвал причины поражения от ЦСКА (1:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Много удалений, 20 минут штрафа — это слишком много для одного матча. Плюс индивидуальные ошибки. Эти факторы привели к такому результату. Хотя моменты у нас тоже были, чтобы переломить ход матча. Но удаляться в этой Лиге так много нельзя — сразу накажут, поэтому такой результат. Конечно, когда забиваешь первым, тебе легче вести игру, чувствуешь себя увереннее. Во втором периоде у соперника хорошо получилось наложение», — приводит слова Леонтьева сайт КХЛ.
«Нефтехимик» занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока» (1 очко). Следующий матч команда проведет 11 сентября дома против «Автомобилиста».
Положение команд
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|И
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|3
|3
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|2
|Куньлунь
|4
|3
|1
|6
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|5
|СКА
|4
|2
|2
|4
|6
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|7
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|8
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|9
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|10
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|11
|Витязь
|4
|1
|3
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|2
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|3
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|4
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|5
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|6
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|7
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Амур
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|11
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
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9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
|8.09
|19:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|6 : 4
|8.09
|19:00
|
Витязь – Трактор
|2 : 3
|8.09
|19:00
|
Локомотив – СКА
|3 : 2
|8.09
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|1 : 5
|8.09
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|5 : 1
|8.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|2 : 6
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