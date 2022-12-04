Зинэтула Билялетдинов подтвердил свое присутствие на тренировке «Ак Барса»
Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подтвердил «СЭ» свое присутствие на тренировке команды перед игрой с московским «Динамо».
В данный момент 67-летний специалист является советником исполнительного директора казанского клуба по хоккейной вертикали.
— Вас видели на тренировке «Ак Барса», это правда?
— Да, да.
— Вы станете главным тренером?
— Все, давайте, мне некогда, у меня сейчас собрание.
Ранее из «Ак Барса» ушел в отставку Олег Знарок, который тренировал команду с лета нынешнего года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Бабенко.
«Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 38 очками в 36 матчах.
Зинэтула Билялетдинов возглавлял «Ак Барс» в периоды с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он один раз становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок Гагарина.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|38
|30
|8
|63
|2
|ЦСКА
|36
|23
|13
|51
|3
|Локомотив
|37
|22
|15
|50
|4
|Торпедо
|37
|22
|15
|46
|5
|Динамо М
|37
|20
|17
|45
|6
|Спартак
|38
|19
|19
|43
|7
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|42
|8
|Витязь
|37
|16
|21
|40
|9
|Северсталь
|38
|13
|25
|35
|10
|Куньлунь
|38
|13
|25
|29
|11
|Сочи
|35
|5
|30
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|36
|25
|11
|53
|2
|Металлург
|36
|24
|12
|52
|3
|Сибирь
|39
|23
|16
|49
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|19
|17
|45
|6
|Авангард
|36
|20
|16
|43
|7
|Ак Барс
|36
|16
|20
|38
|8
|Амур
|35
|14
|21
|34
|9
|Барыс
|38
|15
|23
|33
|10
|Трактор
|38
|14
|24
|33
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|4.12
|13:30
|
Сибирь – Торпедо
|- : -
|4.12
|14:00
|
Авангард – Трактор
|- : -
|4.12
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|4.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|4.12
|15:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|4.12
|17:00
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -
|4.12
|17:00
|
Куньлунь – СКА
|- : -
|4.12
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|- : -
|4.12
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -