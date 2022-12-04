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Сегодня, 10:47

Зинэтула Билялетдинов подтвердил свое присутствие на тренировке «Ак Барса»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Зинэтула Билялетдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подтвердил «СЭ» свое присутствие на тренировке команды перед игрой с московским «Динамо».

В данный момент 67-летний специалист является советником исполнительного директора казанского клуба по хоккейной вертикали.

— Вас видели на тренировке «Ак Барса», это правда?

— Да, да.

— Вы станете главным тренером?

— Все, давайте, мне некогда, у меня сейчас собрание.

Ранее из «Ак Барса» ушел в отставку Олег Знарок, который тренировал команду с лета нынешнего года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Бабенко.

«Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 38 очками в 36 матчах.

Зинэтула Билялетдинов возглавлял «Ак Барс» в периоды с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он один раз становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок Гагарина.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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