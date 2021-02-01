Жена Дениса Паршина рассказала о положительных тестах на коронавирус в рижском «Динамо»

Елена Паршина, жена нападающего рижского «Динамо» Дениса Паршина, рассказала о сложном ситуации в клубе.

«Мой юбиляр должен был прилететь в Москву, но у 90% команды положительный тест на корону, хотя осенью вся команда переболела, это, конечно, цирк с этими тестами», — написала Елена в Instagram.

Instagram Елены Паршиной. Фото photo.khl.ru

2 февраля рижане должны сыграть против ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.