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Жена Дениса Паршина рассказала о положительных тестах на коронавирус в рижском «Динамо»

19:55
Денис Паршин. Фото photo.khl.ru Instagram Елены Паршиной. Фото photo.khl.ru
Денис Паршин. Фото photo.khl.ru
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Елена Паршина, жена нападающего рижского «Динамо» Дениса Паршина, рассказала о сложном ситуации в клубе.

«Мой юбиляр должен был прилететь в Москву, но у 90% команды положительный тест на корону, хотя осенью вся команда переболела, это, конечно, цирк с этими тестами», — написала Елена в Instagram.

Instagram Елены Паршиной. Фото photo.khl.ru
Instagram Елены Паршиной. Фото photo.khl.ru

2 февраля рижане должны сыграть против ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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