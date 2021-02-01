Лукоянов о своем голе: «У меня день рождения был, поэтому вратарь пропустил»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов после победы над «Трактором» (3:2) рассказал о своем голе и объяснил, почему никто из игроков команды не стал драться с Олегом Евенко.

— Мы ведем 3:1, зачем нам драться? Нас результат устраивал, нам это было не нужно. Да и соперник вряд ли бы стал драться при выигрышном счете. У нас нет такой задачи — мы выходим играть в хоккей.

— Вы забили нетипичный для вас гол.

— Да нет, какой уж нетипичный? У меня просто день рождения был, поэтому вратарь пропустил.

(Артур Хайруллин)