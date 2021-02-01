Лукоянов о своем голе: «У меня день рождения был, поэтому вратарь пропустил»
19:46
Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов после победы над «Трактором» (3:2) рассказал о своем голе и объяснил, почему никто из игроков команды не стал драться с Олегом Евенко.
— Мы ведем 3:1, зачем нам драться? Нас результат устраивал, нам это было не нужно. Да и соперник вряд ли бы стал драться при выигрышном счете. У нас нет такой задачи — мы выходим играть в хоккей.
— Вы забили нетипичный для вас гол.
— Да нет, какой уж нетипичный? У меня просто день рождения был, поэтому вратарь пропустил.
(Артур Хайруллин)
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