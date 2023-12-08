Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 04:52

Жамнов: «Есть победы, есть поражения, ребята молодцы, старались показывать тот хоккей, который мы просим от них»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Сочи» (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Есть победы, есть поражения, ребята молодцы, старались показывать тот хоккей, который мы просим от них. Но есть много хоккейных нюансов, над которыми предстоит работать в дальнейшем. Забраться на вершину тяжело, но удержаться там еще сложнее. Это заслуга хоккеистов — они поверили в то, что игровая дисциплина и выполнение тренерских задач могут приносить результат. Команда понимает, что мы можем выигрывать у любого соперника. Но всегда хочется лучше, чтобы команда двигалась в правильном направлении без перепадов. Никто не сомневался, что эмоции у команды есть. Без них в хоккей играть нельзя, можно только массовым катанием заниматься. Старались достать эмоции из ребят и достучались до них. Почему Цылпаков не забил в пустые? Как я вам эту ситуацию опишу? У меня даже смеха нет. Истерика. У меня нет объяснений. Наверное, это вопрос к самому Цыплакову. У нас был разговор в раздевалке, но это внутренняя кухня», — цитирует пресс-служба лиги Жамнова.

«Спартак» набрал 56 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел 4-е поражение подряд. Команда расположилась на 10-й строчке таблицы «Запада» (32 очка).

Хоккеисты &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» победил «Сочи» и возглавил турнирную таблицу КХЛ
Источник: https://www.khl.ru/news/2023/12/07/524311.html
Хоккей
КХЛ
ФК Спартак (Москва)
ХК Сочи
Алексей Жамнов
0
Читайте также
«Ювентус» хочет приобрести Мюллера, когда он станет свободным агентом
МОК не изменил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования
ВС РФ с помощью «Гиацинт-Б» уничтожили замаскированные огневые позиции ВСУ
В Германии заявили о возможности Венгрии повлиять на оказание помощи ВСУ
Блинкен объяснил свою реакцию на слова Байдена о диктаторе Си Цзиньпине
Американский сенатор отметил высокий риск терактов в США из-за поддержки Израиля
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Козырев: «В этом году у «Северстали» с «Динамо» получаются очень упорные матчи — овертайм, буллиты»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 41 25 16 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 39 24 15 50
4 Лада 41 21 20 50
5 Ак Барс 40 23 17 48
6 Трактор 40 21 19 46
7 Автомобилист 41 21 20 46
8 Сибирь 41 18 23 43
9 Амур 40 16 24 39
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 40 12 28 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 41 26 15 56
2 Динамо М 40 26 14 56
3 Локомотив 38 25 13 53
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 39 22 17 46
7 Северсталь 39 17 22 41
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 40 14 26 32
11 Витязь 40 13 27 31
Результаты / календарь
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
19.12 16:30
Авангард – Ак Барс
 - : -
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
19.12 17:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
19.12 18:00
Лада – Сибирь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Северсталь
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – Витязь
 - : -
19.12 19:30
СКА – Сочи
 - : -
19.12 19:30
Динамо М – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости