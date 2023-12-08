Козырев: «В этом году у «Северстали» с «Динамо» получаются очень упорные матчи — овертайм, буллиты»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы играли с одним из лидеров нашей конференции. Очень хорошая команда, мастеровитая, укомплектованная. Много сил мы потратили в прошлом матче с «Ак Барсом». В этом году у нас с «Динамо» получаются очень упорные матчи — овертайм, буллиты. Увы, уступили. Реализация? Да, мы создаем много моментов, и забиваем. В этом матче не получилось. Это связано с тем, что хорошо играет вратарь соперников. У нас молодые игроки. У них все равно должен появиться опыт, хладнокровие. Хорошо, что мы создаем, это важно», — цитирует пресс-служба лиги Козырева.

«Динамо» (56 очков) после 40 матчей занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» с 41 очком идет на седьмой строчке.