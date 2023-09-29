Тамбиев: «До счета 2:0 была целостная игра, но потом потеряли нити игры»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Барысом» (3:2 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«В этом сезоне трудно даются победы, до счета 2:0 была целостная игра, но потом потеряли нити игры, неправильными действиями отдали инициативу. Рад, что выиграли этот матч, два очка нам нужны», — цитирует пресс-служба лиги Скабелку.

«Барыс» набрал 10 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Адмирал» с 8 очками идет на 11-й строчке.