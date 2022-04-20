Сын Василия Кошечкина продолжит карьеру в «Локомотиве»

Как стало известно «СЭ», сын Василия Кошечкина Максим Майоров перейдет в «Локомотив». В этом сезоне 17-летний вратарь выступал в системе тольяттинской «Лады» в МХЛ.

Максим Майоров, как и его отец, является уроженцем Тольятти и воспитанником местной хоккейной школы.

Василий Кошечкин выступает за «Металлург» с 2013 года. Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом мира и обладателем золота Олимпийских игр. Помимо родной «Лады» он также выступал за «Ак Барс» и «Северсталь».