Зернов прокомментировал победную серию «Металлурга»: «Аэропорт в Магнитогорске открыт, полегче стало добираться»

Нападающий «Металлурга» Денис Зернов высказался о победе команды над «Сибирью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

— «Металлург» дважды до этого обыграл «Сибирь». Можно ли сказать, что это удобный соперник?

— Нет. Это тяжелый соперник, особенно в Новосибирске, — цитирует Зернова Metaratings.ru.

— Что стало ключевым и наиболее сложным в игре? Ты забил победный гол.

— Второй период, когда мы дважды забили. Перевернули игру, это ключевой момент.

— У команды шесть побед подряд. Это связано с появлением в штабе Мозякина или с чем-то еще?

— Я думаю, что нет, мы ничего не меняли. Просто сейчас аэропорт в Магнитогорске открыт, полегче стало добираться, больше времени на восстановление.

«Металлург» одержал шестую победу подряд. Команда Андрея Разина с 44 очками продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ после 32 игр. 18 ноября клуб из Магнитогорска дома сыграет против «Барыса».