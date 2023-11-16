Зернов прокомментировал победную серию «Металлурга»: «Аэропорт в Магнитогорске открыт, полегче стало добираться»
Нападающий «Металлурга» Денис Зернов высказался о победе команды над «Сибирью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).
— «Металлург» дважды до этого обыграл «Сибирь». Можно ли сказать, что это удобный соперник?
— Нет. Это тяжелый соперник, особенно в Новосибирске, — цитирует Зернова Metaratings.ru.
— Что стало ключевым и наиболее сложным в игре? Ты забил победный гол.
— Второй период, когда мы дважды забили. Перевернули игру, это ключевой момент.
— У команды шесть побед подряд. Это связано с появлением в штабе Мозякина или с чем-то еще?
— Я думаю, что нет, мы ничего не меняли. Просто сейчас аэропорт в Магнитогорске открыт, полегче стало добираться, больше времени на восстановление.
«Металлург» одержал шестую победу подряд. Команда Андрея Разина с 44 очками продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ после 32 игр. 18 ноября клуб из Магнитогорска дома сыграет против «Барыса».
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|Трактор
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|17
|14
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|7
|21
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|В
|П
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|1
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|22
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|47
|2
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|31
|21
|10
|45
|3
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|19
|11
|40
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|СКА
|30
|17
|13
|34
|6
|ЦСКА
|30
|16
|14
|34
|7
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|8
|Северсталь
|30
|13
|17
|31
|9
|Сочи
|32
|13
|19
|28
|10
|Витязь
|32
|11
|21
|26
|11
|Куньлунь РС
|35
|10
|25
|25
|16.11
|15:30
|
Сибирь – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
|16.11
|17:00
|
Трактор – Барыс
|2 : 0
|16.11
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь РС
|5 : 4
|16.11
|19:00
|
Северсталь – СКА
|2 : 5
|16.11
|19:00
|
Ак Барс – Динамо М
|4 : 1
|16.11
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|1 : 2
|16.11
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|6 : 2
|16.11
|19:30
|
Сочи – Лада
|5 : 4 Б