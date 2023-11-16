«Северсталь» — СКА: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» и СКА встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Череповце и завершилась победой гостей — 5:2.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» — СКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

СКА одержал четвертую победу подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице «Запада», набрав 34 очка в 30 матчах. «Северсталь» находится на восьмой строчке (31 очко). У команды серия из четырех поражений кряду.

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