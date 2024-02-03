Заварухин — о поражении от «Ак Барса»: «Нам помешали удаления, особенно во втором периоде»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:4).

«Тяжело сейчас что-то анализировать. Мы хорошо начали первый период, были движение и эмоции. Пропустили ненужный гол, но продолжили играть. Второй период у нас был немножко скомканным. Согласен, что нам помешали удаления, особенно во втором периоде — они перевернули ритм и темп игры. У Максима Шабанова микротравма», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Трактор» прервал серию из пяти побед и с 72 очками расположился на пятом месте в Восточной конференции. «Ак Барс» с 72 очками — на четвертой строчке.