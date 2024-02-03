Дер-Аргучинцев — о поражении от «Ак Барса»: «Не наш день, просто не залетало»

Форвард «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:4).

«В принципе мы играли хорошо, активно, все бились и старались на сто процентов. Не боялись идти в атаку, и считаю, что играли здорово. Но получилось, что это не наш день, просто не залетало», — приводит слова Дер-Аргучинцева официальный сайт КХЛ.

«Трактор» прервал серию из пяти побед и с 72 очками расположился на пятом месте в Восточной конференции. «Ак Барс» с 72 очками — на четвертой строчке.