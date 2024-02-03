Билялов — о победе над «Трактором»: «У хозяев было хорошее начало, но мы выдержали и ребята забили»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:1).

«У хозяев было хорошее начало, но мы выдержали и ребята забили. В принципе успешно провели период, а во втором уже преимущество было на нашей стороне, перебросали соперников, и потом уже довели до победы. И мы очень хорошо сыграли в равных составах — это привело к успеху. Мы постарались не дать свободы соперникам, сыграли в свой настоящий хоккей», — приводит слова Билялова официальный сайт КХЛ.

«Трактор» прервал серию из пяти побед и с 72 очками расположился на пятом месте в Восточной конференции. «Ак Барс» с 72 очками — на четвертой строчке.