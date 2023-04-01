Защитник Воробьев перейдет в «Автомобилист»

По информации «СЭ», защитник Кирилл Воробьев, который сегодня расторг контракт с «Нефтехимиком», продолжит карьеру в «Автомобилисте». Он заключит с екатеринбургским клубом соглашение сроком на два года.

Воробьев набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах регулярного чемпионата и еще 2 (1+1) в 6 играх плей-офф. Также он установил рекорд КХЛ по количеству заблокированных бросков (192) за сезон.

«Нефтехимик» выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв «Ак Барсу» 2-4 в серии.