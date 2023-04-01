«Ак Барс» обыграл «Авангард» в первом матче финала «Востока», у Кагарлицкого хет-трик

«Ак Барс» дома в овертайме обыграл «Авангард» в первом матче финала Восточной конференции — 3:2.

Счет в игре в первом периоде открыл Дмитрий Кагарлицкий, затем во втором он удвоил преимущество казанской команды. В третьем периоде игрок омской команды Корбан Найт забил на 10-й минуте и на 20-й, сравняв счет.

В овертайме на 3-й минуте Кагарлицкий забил свой третий гол в матче и принес «Ак Барсу» победу.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Ак Барса». Второй матч пройдет 3 апреля в Казани.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финала. Первый матч

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Кагарлицкий — 4 (бол., Радулов, Войнов), 2:57 — 1:0. Кагарлицкий — 5 (Шипачев, Войнов), 31:06 — 2:0. Найт — 4 (бол., А. Бродхерст, Береглазов), 49:51 — 2:1. Найт — 5 (бол., Телегин, Ткачев), 59:57 — 2:2. Панюков — 2 (Семенов, Журавлев), 62:14 — 3:2.

Вратари: Билялов — Демченко (58:23 — 59:57).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (6+8+8+1) — 28 (4+12+11+1).

Судьи: Гашилов, Наумов.

1 апреля. Казань. Татнефть-Арена.

Счет в серии: 1-0