«Ак Барс» обыграл «Авангард» в первом матче финала «Востока», у Кагарлицкого хет-трик
«Ак Барс» дома в овертайме обыграл «Авангард» в первом матче финала Восточной конференции — 3:2.
Счет в игре в первом периоде открыл Дмитрий Кагарлицкий, затем во втором он удвоил преимущество казанской команды. В третьем периоде игрок омской команды Корбан Найт забил на 10-й минуте и на 20-й, сравняв счет.
В овертайме на 3-й минуте Кагарлицкий забил свой третий гол в матче и принес «Ак Барсу» победу.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Ак Барса». Второй матч пройдет 3 апреля в Казани.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финала. Первый матч
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Голы: Кагарлицкий — 4 (бол., Радулов, Войнов), 2:57 — 1:0. Кагарлицкий — 5 (Шипачев, Войнов), 31:06 — 2:0. Найт — 4 (бол., А. Бродхерст, Береглазов), 49:51 — 2:1. Найт — 5 (бол., Телегин, Ткачев), 59:57 — 2:2. Панюков — 2 (Семенов, Журавлев), 62:14 — 3:2.
Вратари: Билялов — Демченко (58:23 — 59:57).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 23 (6+8+8+1) — 28 (4+12+11+1).
Судьи: Гашилов, Наумов.
1 апреля. Казань. Татнефть-Арена.
Счет в серии: 1-0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|1.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|3 : 2 ОТ