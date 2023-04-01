Защитник Воробьев и «Нефтехимик» расторгли контракт по соглашению сторон

«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Кириллом Воробьевым, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний игрок выступал в составе команды с сезона-2020/21. Он провел в «Нефтехимике» 145 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и Кубке Гагарина, набрав 21 (9+12) очко. В завершившемся сезоне стал рекордсменом лиги по заблокированным броскам.

«Нефтехимик» выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв «Ак Барсу» 2-4 в серии.