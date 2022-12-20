Защитник «Трактора» Хэмилтон: «Мне легко дался переезд из Северной Америки, все вокруг помогают и поддерживают»
Защитник «Трактора» Роберт Хэмилтон поделился впечатлениями от выступления в КХЛ за челябинский клуб.
«Здесь делают все для того, чтобы мне было комфортно в команде. Мне легко дался переезд из Северной Америки, потому что все вокруг помогают и поддерживают. Я чувствую себя здесь как дома. Команда не лучшим образом провела первую половину сезона, однако в составе «Трактора» отличные игроки.
Больше всего я общаюсь с другими легионерами команды — Адамом Альмквистом и Тему Пулккиненом, которые радушно встретили меня в команде. Никита Тертышный хорошо говорит по-английски. Так же, как и Сергей Калинин, он настоящий лидер команды. Вообще я бы отметил всех ребят, которые стараются помогать мне во всем", — приводит «РБ Спорт» слова Хэмилтона.
28-летний защитник подписал контракт с «Трактором» 24 ноября. Он провел 6 матчей в КХЛ и набрал 4 (0+4) очка.
Челябинский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 37 очков в 42 играх.
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Динамо М – Спартак
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